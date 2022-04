Domácí hráli ve velké pohodě, ale jihlavský démon mezi tyčemi Maxim Žukov ukázal, že ho nerozhodily ani útoky na jeho ruskou vlajku na helmě. Přestože v prvním duelu inkasoval pět branek, podal skvělý výkon a spoluhráče držel dlouho ve hře.

Ti hlavně ve druhé třetině dokázali domácí zmrazit hned třemi góly, jenže pak se ukázal zásadní rozdíl mezi oběma celky.

Je jím přesilovka!

Zatímco Kladno proměnilo v neděli obě svoje výhody a v pondělí jednu, vše díky skvělému střelci Adamu Kubíkovi, Jihlava počítala na tomhle poli jen padlé. Neudeřila ani jednou a v obou duelech v nepravou chvíli pustila do úniku Matyáše Filipa a mladík nastupující po nešťastném zranění na tréninku s mřížkou pokaždé nedal Žukovovi naději.

„Jsem rád, že si mojí finty gólmani nevšímají a stále vychází. Až si toho všimnou, bude to horší a budu to muset změnit, v záloze však ještě něco mám,“ smál se Filip po první duelu a skutečně v odvetě místo blafáku volil střelu. Dokonalou. „Šlo mu to už v sezoně a jsme rádi, že si to přenesl do play-off,“ těší asistenta kladenského trenéra Jiřího Burgera, který je přichystán v případě potřeby pomoci i na ledě, ale zatím nebylo třeba.

„Pořád stejná písnička: přesilovky a oslabení nám nejdou, proto nás soupeř porazil. Je v tom diametrální rozdíl,“ je nešťastný trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

„Nám to zatím jde a jim ne. Říká se, že v play-off potažmo baráži tyhle situace rozhodují a zatím se to potvrzuje,“ vnímá domácí útočník Jakub Babka, který dal v pondělí šťastně svůj první gól v kladenském dresu a odstartoval obrat z 0:1 na 4:1.

Rytíři však zdaleka odpracováno nemají, výhodu domácích zápasů mají teď Jihlavané.

Slavný Horácký stadion se začne v květnu bourat, teď pohostí poslední velké bitvy svojí historie. Duklu požene do boje pět tisíc fanoušků, nicméně ti kladenští tentokrát nezůstali nic dlužni a do vzdáleného Chomutova jich vyrazilo víc než čtyři tisícovky. Rychlostní silnice R7 po oba dny plnily štrůdly automobilů s kladenskou poznávací značkou.

„Fanoušci byli neskuteční. Myslím, že můžu mluvit i za kluky. Můžu říct jen slova díků, že našli do Chomutova cestu v takovém počtu. Je to šestý hráč na ledě,“ poděkoval jim Matyáš Filip za celý tým Rytířů.

Který zatím válel. Zvládne i jihlavské duely?

