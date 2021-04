Můžete úvodem zhodnotit celou čtvrtfinálovou sérii?

V play off je to tvrdý hokej a je to úplně jiný než v základní části. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Navíc takovým způsobem (usmívá se).

Utkání zase působilo poměrně divoce, ale velký zlom přišel ke konci druhé třetiny. Můžete prozradit, co se na ledě dělo?

Pleky nás nakopl gólem. Pak přišel pro celý tým úplně jiný impuls a otočili jsme to. Jsme za to samozřejmě rádi.

Vstřelil jste poměrně důležitý druhý gól. Měl jste v plánu pálit rovnou do vinglu?

Chtěl jsem objet beka, ale pak jsem si všiml, že úplně ustoupil. Tak jsem udělal stahovačku a pod hokejkou jsem viděl díru. A na štěstí to tam padlo.

Můžete trochu prozradit, co se dělo po v kabině před třetí třetinou?

Řekli jsme si, že do toho půjdeme stejně, jako jsme skončili druhou třetinu. A naštěstí se nám to povedlo. Celý tým jsme předvedli charakter a půjdeme si dál pro tu extraligu.

Pak jste se postaral i o bleskovou odpověď na čtvrtý gól Slavie. Jak se vám to povedlo?

Prokličkoval jsem tam, dostal jsem před bránu. Dostal jsem puk a procpal jsem to tam. Byl jsem v euforii, že se nám povedlo vyrovnat na 4:4. Pak to trefil Addy Kubík a super.

Poslední dvě minuty se poměrně zvrhly a byly k vidění dva tresty i dvě branky. Popíšete, jak jste to prožíval na střídačce?

Samozřejmě tam panovala nervozita, to je jasné. Všichni jsme věřili, že to dotáhneme a jsem nadšený, že se nám to povedlo.

Jak těžký byl ten poslední krok?

Asi takhle: jak to bylo 3:4, byl jsem tak nasr*nej, že jsem si řekl, že do té Prahy už nepojedeme. Tak jsme se kousli a obrátili to do konce. Už bych do té Prahy fakt nejel.

Poměrně hodně kontroverzí zase budil Petr Vampola. Co se mezi ním a Kladeňáky dělo?

S kým? Jo, Vampola. Já ani nevím, že vůbec hrál. Neviděl jsem ho na ledě, ani nevím, že by si podával ruce. Vůbec nevím, o kom je řeč. (neskrývaně se raduje z položení otázky.)

Tušíte, co vás čeká v následujících dnech?

To bych taky rád věděl. (směje se.)

Narážel jsem na to, jestli očekáváte třeba den volno.

Doufám, že jeden den dostaneme. Taky bych se rád podíval domů, jak se všichni mají. Pak asi budeme dál trénovat. A uvidíme, s kým budeme hrát.

Zatím není jasné, na koho v semifinále narazíte. Máte nějaké přání?

Asi je mi to jedno. Ať už na nás vyjdou Litoměřice nebo Poruba. Asi bych radši Liťák, který je blíž.

Třeba Litoměřice hrají podobným stylem, jako hrála Slavia…

To mi ani neříkejte. Ale v tuhle chvíli je to asi jedno. Pak se podíváme na video, ukážeme si, jak hrají a připravíme se na kohokoliv.

Jan Šejhl