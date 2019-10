„Fakt!? Aspoň je vidět, jak je soutěž vyrovnaná. Nicméně obě mužstva jsou podle mne slabší než ty první dvě a jak se říká, dobrý tým třikrát v řadě neprohraje. Takže je načase získat tři body, i když to bude hodně těžké,“ říká kladenský centr David Stach před zápasy na ledě varské Energie (pá, 17:30) a v neděli doma s Vítkovicemi (16:00).

Oba příští soupeři Rytířů jsou všeobecně – podobně jako Kladno – dost podceňovaní. Vary už roky zápasí s rozpočtem, Vítkovice také. Těm navíc odešli zásadní borci jako brankář Bartošák nebo útočník Olesz.

Nezacloumalo to s nimi, soudě podle startu Tipsport extraligy. Dokonce si v derby namazaly krajíc třineckým džemíkem.

To Kladno jako další outsider zatím svůj stín nepřekročilo. Pokusí se o to nyní, možná i s Jaromírem Jágrem, který se na ledě s týmem připravuje. Stejně jako brankář Alexander Salák, jenž ale smlouvu s Rytíři pořád nemá.

Kladenští znají lépe Karlovy Vary. Minulý rok na jaře s nimi bojovali v baráži, a zatímco venku neměli nárok, doma je o body obrali. Energie základ týmu nezměnila, Kladno v podstatě také ne, byť silnější jsou oba kádry.

„Já znám oba týmy z dresu Plzně a musím říci, že patří mezi moje oblíbené. Ve Vítkovicích jsem dal svůj nejdůležitější gól kariéry,“ vzpomněl si David Stach na sezonu 2016/17, kdy v pátém rozhodujícím utkání předkola play off poslal Plzeň svou trefou do čtvrtfinále.

Ve druhém prodloužení!

Úspěšný byl i proti Varům, nicméně úvod téhle sezony jeho ani další kladenské hráče nezastihl v dobré pohodě. Až příliš mnoho chyb, mnohdy naivních, tým sráží.

„Doufám, že jsme se otrkali. Museli jsme v týdnu pár věcí změnit a dost jsme na tom pracovali. Snad to přinese úspěch,“ věří Stach.

Ten přišel v létě do Kladna ze Sparty, která si nakonec jeho angažmá rozmyslela. Vrátil se tak domů, kde chtěl pookřát. Sám ví, že se mu to zatím nepovedlo, Kladno je přece jen zvyklé na jiného Stacha: dominantního, rozdělujícího dokonalé pasy, dobře střílícího.

„Nemohu se sebou být spokojen už proto, že jsme dvakrát prohráli. A zejména druhý zápas byl špatný. Nicméně já mívám úvody sezon vždycky trochu horší, takže doufám, že to bude jako v minulých letech a zlepším se. Potřebuji nakopnout jedním dobrým zápasem, snad to bude už v pátek,“ doufá někdejší kladenský klenot, vedle něhož by Jaromír Jágr v případě svého startu mohl nastoupit – odehráli spolu většinu přípravy. „To nemohu komentovat, protože to nevím,“ usmál se David Stach.

S Jágrem či bez Jágra, Kladno si v nadcházejících zápasech na body sáhnout potřebuje.

Pro sebevědomí i z praktického a zásadního důvodu – ostatní celky mu nesmí utéct.

Heral končí, nahradí ho Jůdl



Po devíti letech se s hokejovým Kladnem rozloučí na konci září tiskový mluvčí Vít Heral. I díky jeho nápadům se Rytíři zařadili mezi marketingovou špičku v republice, byť celých pět let ve funkci musel bojovat s nástrahami pouhé I. ligy. Jeho nástupcem by se podle informací Deníku měl stát od 1. října Lukáš Jůdl, který donedávna zápasy Kladna komentoval při internetových přenosech.