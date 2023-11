Proti Spartě čekali kladenští hokejisté na první gól 27 vteřin. Proti Liberci to stihli už za 10 sekund. Obě branky mají společného jmenovatele – střelce Denise Kusého. Svým zásahem se zapsal na dělené druhé až páté místo nejrychleji skórujících Kladeňáků.

Denis Kusý se trefil už proti Spartě a s Libercem znovu. K bodům to nestačilo. | Foto: Roman Mareš

Kladno odehrálo dobrých 40 minut. Ve třetí části ale přišel čtyřbrankový uragán Severočechů a Kladno vyšlo potřetí v řadě bodově naprázdno, tentokrát prohrálo 3:6. „Bolí to hodně. Řekli jsme si, že jdeme urvat body a zase nemáme žádný,“ mrzelo pardubického odchovance Kusého.

Proti Spartě jste se trefil hned v první minutě, ale přišla rychlá odpověď. Proti Liberci se to celé opakovalo. Byly úvody obou zápasů podobné?

Jsem rád, že se naší lajně daří takové vstupy do zápasu. Je vidět, že jsme připravení hlavou. Pak se nám to sesype. Je to škoda. Uděláme hloupé fauly a už se to opakuje.

Trefil jste se opět rychle po začátku utkání, opět po přihrávce od Jakuba Klepiše. Jedná se už o nacvičenou souhru?

Nacvičené to není. Klépa mě vidí, ať jsem, kde jsem. Hezky mi přihrál. Ale chtěli jsme bodovat, před pauzou odskočit od posledního a předposledního místa. To nás hodně mrzí.

Vedení o dva góly je pro Rytíře dál smrtící, body patří po obratu Liberci

Minule Antonín Melka říkal, že vás třetí třetina pro Spartě může naladit na dobrou vlnu. Ta vydržela jen dvě třetiny. Kde byl problém?

Těžko se mi to hodnotí. Udělali jsme pár hloupých chyb, ze kterých jsme dostali góly. Potom jdou hlavy dolů.

Byl jste na ledě při ostrém faulu na Ondřeje Slováčka. Jak jste ho viděl?

Vypadalo to hrozně. Byl jsem vedle Sloviho, tak jsem to viděl zblízka. Letěl hlavou přímou na mantinel. Jsem rád, že odešel po svých.

Dá se vůbec vypíchnout něco pozitivního, čím byste si mohli pomoci?

Je to po několikáté, co ztratíme takový zápas. Těžko se teď hledá něco pozitivního, co by nám pomohlo, abychom hráli i ve třetí třetině stále stejně a překlápěli zápasy na naši stranu.