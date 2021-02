I podle Deníku by se tahle spekulace měla naplnit, byť ji mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl v sobotu po obědě ještě potvrdit nechtěl. „O posilách ještě jednáme, vše bude dotaženo až v neděli nebo v pondělí,“ řekl.

Kromě Machaly by Kladno potřebovalo ještě třetího brankáře, kdyby se dvojici Košarišťan – Brízgala přihodilo zranění.

Machala byl dlouho považován za velký pardubický talent. Hrál v reprezentaci, kde s osmnáctkou slavně vyhrál v roce 2016 Hlinka Gretzky Cup, bojoval i na MS osmnáctek a dvacítek. Štěstíé zkoušel i v zámoří a po návratu v několika prvoligových klubech. V Pardubicích zazářil v baráži v roce 2018, kdy byl vidět také v zápasech proti Kladnu, celkem tehdy zaznamenal v 11 zápasech 8 bodů (2+6).

Nicméně v základní části už to několikátý rok po sobě Machalovi drhne, neboduje a vedení Dynama ho na podzim poslalo na hostování do Vrchlabí. Tam sice odehrál kvůli zranění jen 7 zápasů, nicméně získal v nich sedm bodů. Do sestavy se vrátil v posledních dvou duelech a v těch urval 5 bodů! Formu tedy má.

Ve středu si tak mohl za horaly zahrát proti Kladnu, ale vypadá to, že bude stát na opačné straně.