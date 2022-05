„Tomáše Bernata jsme chtěli získat už v loňské sezóně, když skončila Kadaň. Jenomže tenkrát jsme ten souboj prohráli s Ústím, kde nakonec dohrál sezónu. Nyní už se jeho angažmá povedlo dotáhnout a v následující sezóně tak bude oblékat dres Draků,“ prozradil na klubovém webu trenér Draků Lukáš Majer.

„A pevně doufám, že důraz v soubojích a gólová produkce, kterou ukazoval v Kadani a Ústí, bude stvrzena v následující sezóně i u nás. Věřím také, že jeho přínos pro tým bude i pomocí pro naše lídry, aby břemeno zodpovědnosti bylo v určitých zápasech ulehčeno sekundárním bodovým přínosem hráčů ze druhé a třetí lajny, do které s Tomášem počítáme,“ doplnil.

Stejně jako Tomáš Bernat i druhá posila Draků Šimon Jelínek hokejově vyrůstala v Kladně, kde byl v ročníku 2018/2019 dokonce vyhlášen nejlepším juniorem Chance ligy.

Tehdy během základní části posbíral parádních 27 bodů (14+13) a v následném play off pomohl Rytířům k postupu do extraligy.

„Šimon Jelínek i přes svůj nízký věk může v této sezóně dosáhnout dvoustého startu v první lize. Z tohoto důvodu jsme rádi, že jsme přivedli do týmu hráče, který je touto soutěží lehce ostřílený, ale zároveň stále hladový a chtějící se zlepšovat, což je pro nás taková jeho vizitka. Svou dravostí a stálou energií by měl okysličit tým nejen na ledě, ale i mimo něj. Zároveň je to pro nás hokejista, který je použitelný na různých pozicích a ve více rolích. Proto jsme rádi, že jsme Šimona získali do našeho mužstva,“ dodal na Jelínkovu adresu Lukáš Majer.

Šimon Jelínek si kromě Kladna, kde naskočil i do extraligy, zahrál Chance ligu rovněž za Slavii a Ústí nad Labem. Naposledy pak působil v Prostějově.

Kladno (v modrém) doma přehrálo Vrchlabí. Tomáš Bernat dal svou první branku v dospělýchZdroj: Antonín Vydra