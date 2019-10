Drama na severu, Řisuty opět přemohly Jablonec

Hokejové Řisuty některé věci kopírují a v sobotu jim to přineslo radost. V první čtvrtině si po debaklu 0:11 z Mostu vylepšily apetit výhrou nad Jabloncem, v sobotu se jim to povedlo znovu. Prohra s Mostem 0:7 je zapomenuta, teď tým slaví triumf 4:3 nad severočeskými Vlky. "Po Mostu nám to nalilo krev do žil," těšilo kouče Michala Jágera.

Řisuty slaví další výhru, tentokrát porazily Jablonec 5:2. | Foto: HC Řisuty