Kladenští sice začali nadějně, během dvou střídání a následné první přesilovky si vytvořili i tři jasné šance, ale Kašík kryl pokusy Berana, Krista a Jágrova rána těsně minula tyč. A tak důležitou první branku vstřelili Berani, když byl po buly šikovný i důrazný Zabusovs. Pro mladého Lotyše to byl už čtvrtý zásah v české extralize.

Hosté v dohrávané přesilovce zahrozili hlavně Honejskem i v úvodu druhého dějství, pak ale byli rádi, že po jeho dohrání svítil na ukazateli stav 1:1.

Rytíři totiž využili přesilovku, když si Sedláček nešťastně srazil do vlastní sítě přihrávku Plekance, a pak se jen bránili. Měli však skvělého Kašíka, který chytil výpad Krista, sólo Indráka i další velké možnosti.

Kladenské řady pak ale opustil Jaromír Jágra rozhodnout muselo až třetí dějství. V něm se Jágr do hry vrátil a Beranům notně zkomplikoval život nesmyslný faul lokte Novotného do obličeje Melky, po němž hostující bek musel pod sprchy a Kladno hrálo pětiminutovou přesilovku. Velmi nuzně, dva fauly jim snahu překazily a když pak Beranova střela těsně proskákala kolem Kašíkovy tyčky, udeřilo na druhé straně. Vytáhlý Ferenc si našel špatné vyhození a jeho bombu Bow nezkrotil. Kladenskou snahu o vyrovnání pak potopil ještě důrazný Fryšara třetím gólem.

Hostující trenér Luboš Jenáček si hodně oddechl. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, šly nám nohy, ale pak se hra srovnala a zápas se rozhodoval ve druhé třetině, kdy nás Kladno dostalo chvílemi pod drtivý tlak, ale držel nás Kašík v brance, obětavost a štěstí,“ přiznal Jenáček, podle něhož bylo dalším zlomovým bodem ubráněné pětiminutové oslabení. „Byla tam proti nám obrovská kvalita, ale i oni udělali faul, my to ubránili a do závěru nám to dodalo sílu a pak trefil poctivec Kuba Ferenc odražený puk a přidali jsme ještě jeden gól. Jsme samozřejmě rádi, protože to není klišé: hrálo se o šest bodů. Ztráta devíti bodů by byla hodně kritická.

Domácí Jiří Burger hlesl, že zápas byl pro Kladno velkým zklamáním. „Už první třetina byla velice špatná, ale ve druhé jsme se zlepšili a byla škoda, že jsme ze šancí nedali víc gólů. Navíc jsme ve třetí třetině neproměnili pětiminutovou přesilovku, sami jsme udělali faul a přišla chybička, po které dal Zlín gól a my jsme zklamáni. Bohužel jsme ztratili část náskoku, taková je realita a my se s tím musíme popasovat,“ konstatoval Burger.

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Plekanec (Baránek) - 17. Zabusovs (Veselý), 56. Ferenc, 57. Fryšara (Okál). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:4, navíc Novotný (Z) na 5+OK. Využití: 1:0. Diváků: 1000.

Kladno: Bow (8.–9. Stahl) – Funk, Kehar, Wood, Ticháček, Suchánek, Baránek – Hlava, Plekanec, Kubík – Jágr, Filip, Pytlík – Beran, Zikmund, Melka – Kristo, Indrák, Routa.

Zlín: Kašík – Gazda, M. Novotný, O. Němec Suhrada, Ferenc, Žižka, Hanousek – Mallet, Honejsek, Kubiš – Michasjonok, Hejcman, Okál – Flynn, R. Veselý, Zabusovs – Fryšara, P. Sedláček, Karafiát.