Prožil jste první výhru v extralize. Jaké jsou to pocity?

Přesně tak. Doufal jsem, že se to už zlomí. Jsem rád, že to přišlo na Spartě před takovým publikem. Že jsme zvládli takhle těžký zápas, jsme moc rádi.

Kde se v týmu vzala síla nejen k vyrovnání, ale nakonec i k výhře po nájezdech?

Myslím si, že jsme neodehráli špatný zápas. Celou dobu jsme Spartu měli na dosah. Bylo otázkou času, kdy nám tam něco spadne. Jen jsme se museli víc tlačit do brány. Super, že to vyšlo, že jsme se dokázali zvednout a vyrovnat. Ta vnitřní síla tam je.

Jak jste nájezdy prožíval?

Fakt hodně (směje se). Chtěl jsem, abychom konečně vyhráli. Chtěl jsem si to zažít ještě na Spartě. Prožíval jsem to opravdu emotivně. Skákal jsem na střídačce. Byl jsem moc rád, že kluci nájezdy zvládli.

Poslední dva zápasy se vám vyvedly, když jste byl u jednoho vstřeleného gólu, naopak Kladno neinkasovalo, když jste byl ve hře.

Každý zápas je jiný. A teď to vyšlo takhle. Snažím se hlavně plnit to, co mi řeknou trenéři. Makat hlavně dobře dozadu. Zatím je to super, ale nechci nic zakřiknout.

Cítíte důvěru od trenérů?

Jasně. Jak jsem se teď vrátil z Litoměřic, tak cítím, že jsem se o něco zvednul. Je to se mnou lepší a s tím přichází i důvěra od trenérů.

Nedávno ještě Litoměřice, teď O2 arena. To musí být veliký skok, že?

To jo. I v Liťáku jsou skvělí fanoušci. Ale tohle bylo něco neuvěřitelného. Hrál jsem tu poprvé. Pamatuju si, když jsem se sem chodil koukat jako malý kluk a najednou tady hraju před skoro patnácti tisíci lidmi.

A spousta jich byla z Kladna. Jak jste vnímal jejich podporu?

To bylo super. Moc jim za to děkujeme. Doufáme, že nás budou podporovat i dál.

Minule jste inkasoval ránu do zubů, na Spartě jste opět dostal do obličeje. Jak moc to bolí?

Je to hokej, to se prostě stává. Minule jsem dostal do zubů, do dásně. Měl jsem to trochu roztržené, ale už se to pomalu hojí. Na Spartě jsem dostal jen do nosu. Trochu krve, ale dobrý. Na to si člověk musí zvyknout.

Jak zvládáte souhru v obraně, kde musíte spolupracovat Kanaďanem Donagheym?

Je to výborná škola. Potřebuju pochytit hokejová slovíčka, to mi moc pomáhá. Ale my si rozumíme a to je to hlavní.

Pocházíte ze Sokolova. Vnímáte ale, že Sparta je pro Kladno tradičním soupeřem?

Určitě. Bylo to na tom i vidět třeba při soubojích. Ale kdykoliv se jede na Spartu, tak se musíme vyhecovat. Vždycky.

Jan Šejhl