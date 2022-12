V první třetině pískli rozhodčí Kladnu tři přesilovky a dvě využilo. Od té doby žádnou a ve hře pět na pět byl Hradec, lepším mužstvem.

Na začátku to vypadalo, že aktéři zápasu chtějí zopakovat reklamu na hokej z minulého duelu, který Hradec vyhrál po neskutečném obratu 8:7 v prodloužení. V první třetině padlo pět branek a domácí fanoušci byli spokojenější, protože jejich tým vedl 3:2.

Hlavně díky přesilovkám, které hrál skvěle a hlavně zmíněný Plekanec těšil hokejová srdíčka famózními pasy. Ten krosový na Kubíka už zná každý jako svoje boty, přesto zase vyšel. Pak ještě narýsoval dokonalou přihrávku Beranovi, jemuž se proti Hradci doma letos hodně daří a byl to už jeho třetí zásah do sítě Východočechů.

Plekanec také skóroval, teprve pošesté v sezoně, jenže také hosté předváděli pohledné akce a díky ranám Okuliara a R Pavlíka se drželi na dostřel.

Ve druhé třetině dokonce vyrovnali tečí Pilaře, a tak rozhodlo až třetí dějství. Hradci se v něm povedla parádní akce, kterou po Cingelově pobídce využil dokonale Lev a pak už si zápas pohlídal. Tři minuty před koncem je uklidnil hned po buly R. Pavlík a po 44 vteřinách dokonal kladenskou zkázu po brejku Kevin Klíma.

Trenéři po zápase:

Pavel Skrbek (Kladno): Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Dostali jsme gól a neměli jsme vůbec žádný pohyb. Do hry jsme se pak vrátili přesilovkami a vedli jsme 3:2. První půlka druhé třetiny nebyla špatná, ve druhé už to zas tak dobré nebylo a Hradec srovnal hru. Ve třetí to bylo o jednom gólu, který jsme soupeři bohužel darovali nepokrytým hráčem. Pak jsme to trošku otevřeli a po individuálních chybách to skončilo 3:6. Bohužel nám ve hře pořád chybí trocha obětavosti. V místě, na kterém se nacházíme, bych od týmu očekával trochu víc v tomhle směru.

Petr Svoboda (Mountfield HK): Vstup do zápasu nebyl špatný. Vedli jsme 1:0, ale bohužel jsme se nechali zbytečně vyloučit. Víme o síle Kladna v přesilovkách, dvakrát to soupeř sehrál. Speciálně jsme se na to připravovali, ale bylo nám to v uvozovkách prd platné. Drželi jsme se na dostřel, bylo to 3:2. Nevím proč nejsme schopní tady zahrát náš výkon. Ve druhé třetině jsme byli bez pohybu, prohrávali jsme osobní souboje a Kladno bylo živější. Zaplaťpánbůh, že jsme ji vyhráli 1:0 a šlo se za nerozhodného stavu do třetí třetiny. Tam to bylo o jednom gólu, který jsme dali my. Pomohli jsme si pár špinavými góly, pak Kladno otevřelo hru a nám to tam napadalo. Jsme strašně moc rádi a ceníme si vítězství za tři body.

Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 7. Plekanec (Kubík, Brodecki), 10. Kubík (Plekanec, Cibulskis), 15. Beran (Plekanec, Cibulskis) – 5. Okuliar (R. Pavlík, Pilař), 14. R. Pavlík (Okuliar, Blain), 34. Pilař (Jank), 48. Lev (Cingel, Lalancette), 57. Kevin Klíma (Jergl), 58. Klíma (Jergl). Rozhodčí: Sýkora, Ondráček – Ondráček, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváků: 2047.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Kubík, Plekanec, Brodecki – Bláha, Indrák, Procházka – Jágr, Filip, Michnáč – Melka, Zikmund, Pytlík – Beran.

Mountfield: J. Růžička – Jank, McCormack, Marcel, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Piegl – Cingel, Lalancette, Lev – R. Pavlík, Pilař, Okuliar – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Doležal, Štohanzl, Kel. Klíma.