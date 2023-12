Kladenští hokejisté nedokázali na Spartu vyzrát už po osmé v řadě. Na Štěpána podlehli Rytíři v O2 aréně pražskému sokovi 3:5, když se ke svým třem gólům vzepjali až ve třetí třetině. O jeden zásah se postaral i kladenský kapitán Radek Smoleňák. Přestože se zlobil hlavně na kladenský výkon ve druhé třetině, našel i klady. „Důležité jsou body, které nemáme. Je ale pozitivní, že dokážeme přehrávat týmy jako Pardubice nebo Sparta.“

Také kladenští fanoušci si na Spartě třikrát užili radost z gólu. | Video: Jan Šejhl

První třetinu jste neodehráli zle, druhá byla špatná a ve třetí jste se dovedli vrátit. Co se k tomu dá říct?

První třetina byla od nás slušná. Měli jsme dobrý pohyb, forčekovali jsme. Dostali jsme gól z přesilovky. Ve druhé třetině to byla šaráda nahoru dolů. Jak někde na diskotéce. Každý si dělal, co chtěl. Nebýt Brízgyho, mohlo to být klidně 8:0. To nemělo s extraligovým hokejem nic společného. Ve třetí třetině jsme byli paradoxně lepší. Úplně jiný tým. Je zvláštní, jak z totální anarchie dovedeme zahrát zase dobře. Hlava mi to nebere.

Co si z toho vzít?

Minimálně nám to ukázalo, že můžeme hrát proti nejlepším týmům. To je to pozitivní, co si musíme z tohohle zápasu vzít. Druhou třetinu nebudeme vůbec komentovat, ale jinak je to ponaučení, že si nemůžeme hrát bezstarostný hokej. Nebýt Brízgyho, tak jsme mohli jít domů po druhé třetině.

Byl zlom v okamžiku, kdy jste mohli vyrovnat na 1:1, ale z protiútoku Sparta dala na 0:2?

Jasně. Říkáme, že jestli vykombinujeme za celou sezonu jeden gól do prázdné, tak je to moc. Neumíme to tak hrát a ani bychom to neměli zkoušet. Ale tím nikoho neshazuji. Vymýšleli jsme zbytečnosti a z protiútoku přišel gól. Přišla další lajna a další gól. To zlomilo zápas.

V Pardubicích jste z 0:3 vyrovnali na 3:3. I na Spartě jste se dovedli vrátit do zápasu, ale ani jednou z toho není ani bod…

Důležité jsou body, které nemáme. Pozitivní je, že dokážeme přehrávat týmy jako Pardubice nebo Sparta. Na tom musíme stavět. Musíme se podívat, díky čemu jsme je přehráli. Nesmíme hrát tu srandu, co jsme předváděli v druhé třetině. To nejde proti žádnému týmu v extralize.

Povánoční přecpanost v tom ale roli hrát nemůže, že?

To vůbec. První a třetí třetinu jsme hráli dobře. Na přecpání o Vánocích se nemůžeme vůbec vymlouvat.

Na Spartu dorazilo přes 12 tisíc lidí. Jaké to bylo hrát před takovou kulisou?

To jsou zápasy, které nás baví a kvůli kterým to hrajeme. I přes fiasko ve druhé třetině diváci viděli, že jsme to nevzdali a vrátili se do zápasu.

Na jednu stranu odpadl Tomáš Plekanec, na druhou se vrátil Jaromír Jágr. Jaké to je?

Jsme rádi. Nemáme kádr široký. Kdokoliv je na vysoké úrovni, ať už to byl Pleky nebo je to Džegr, jsme za to rádi. Určitě nám pomůže. Oba máme stejný úmysl. Víme, jaký je náš cíl a hrajeme za Kladno.