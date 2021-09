Kladenští se trápili s oběma zlínskými gólmany. V prvních čtyřiceti minutách s Kašíkem, jehož ale přece jen dvakrát překonali. Nejprve Jakub Strnad prvním gólem v sezoně, když byl faulován v úniku, a z nařízeného trestného střílení trefil přesně šibenici. Byl to jeho stý zásah za Kladno, pokud bereme přípravné i mistrovské zápasy.

Ve druhé třetině Zlín trochu hru vyrovnal, ale když dostal výhodu přesilovky, potrestal ho za mizernou hru hbitý Matyáš Filip. Obral o puk Suhradu a nádherně roztáhl betony Kašíka – 2:0.

Kašík si možná právě při tomhle zákroku přivodil zranění, a tak musel zlínský kouč Svoboda – mimochodem po druhém gólu fanoušci hostů vytáhli transparent „Svoboda ven!“ – poslat do třetí třetiny poprvé v sezoně mladého Hufa. Paradoxně před dvěma lety šel Huf také v prvním vzájemném utkání do branky místo zraněného Kašíka a tehdy to byl jeho první extraligový zápas.

Tehdy však Kladno vyhrálo, zatímco v neděli se mu začala situace komplikovat. Zlínu stačilo poměrně málo, aby ze dvou dobrých kombinací vyrovnal, když za bezmocného Bowa uklízeli puky Hejcman a Honejsek.

Pořád ještě chybělo dost času, Rytíři měli obrovské šance, ale gól už nedali a nevyužili ani přesilovku v prodloužení. Až další chybu Zlína v rozehrávce potrestal Wood, když Huf perfektně vychytal Hlavu, ale na dorážku už nestačil.

Zlínský asistent kouče Martin Hamrlík pogratuloval Kladnu a uznal, že jeho tým nezahrál dobrý zápas. „V hlavách hráčů převládá strach z prohry, bylo to přišláplé. Nakopl nás gól na 2:1 a bod je pro nás cenný. Když jsme ubránili oslabení, doufali jsme v nájezdy, ale Kladno vyhrálo zaslouženě,“ řekl Hamrlík, podle něhož je na mužstvu znát, že se mu doma nepovedlo vyhrát ani jedno z pěti utkání. „Nemáme se pak jak nadechnout a pohoda v týmu není.“

Domácí David Čermák byl zklamaný, že tým nedotáhlo utkání za tři body. „Ale udělali jsme ve třetí třetině hrubé chyby, nedostali puk ven z pásma a nakonec bereme aspoň vítězství za dva body. Dnes se ale nic nerozhodlo, sezona bude ještě strašně dlouhá,“ řekl kladenský trenér.

Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 3:2 PP (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0).

Branky a nahrávky: 18. J. Strnad (TS), 39. Filip (Suchánek), 64. Wood (Hlava) – 43. Hejcman (Šlahař, Trška), 50. Honejsek (Köhler, Trška)

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Donaghey, Suchánek, Nilsen, Wood - Jágr, Plekanec, Hlava - Kristo, Filip, Strnad - Beran, Račuk, Dvořáček - Hajný, Pitule, O. Bláha.

Zlín: Kašík (41. Huf) – M. Novotný, Trška, Žižka, Suhrada, Gazda, Hamrlík, Dluhoš – Kubiš, T. Mikúš, Fořt – R. Veselý, Honejsek, Köhler – Fryšara, Hejcman, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera.