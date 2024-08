Za mlhou hustou, že by se dala krájet… Ne, to není začátek večerníčku, ale to, co viděli diváci a hlavně sami hokejisté v přípravě mezi Litoměřicemi a hostujícím Kladnem. Nebylo tak divu, když se po dvou zraněních ani nedohrálo. Přesto si dobrý pocit odnesl Petr Straka, který je v Kladně zkoušce do konce srpna. Uvedl se totiž hned dvěma góly, přestože ten druhý původně přiznali rozhodčí Jakubu Strnadovi. „Jsem si na 99 procent jistý, že to šlo ode mne bekhendem do brány,“ usmíval se Straka.

Dal jste dva góly. To hráči na zkoušce hodně pomůže, že?

Doufám. To mi neuškodí (směje se). Jsem tu na měsíční zkoušce a chci ukázat maximum. Přál bych si dostat se do týmu, abych tu mohl odehrát sezonu. I kdyby mi to nepomohlo k angažmá, tak mi to dodá sebevědomí.

V Litoměřicích byla hustá mlha. Co tedy mohla příprava ukázat?

No to jsem sám zvědavý, co trenéři vytáhnou. Ze střídačky nebylo vidět nic. Střídání byla pomalejší, protože když někdo střídal, neviděli jsme pořádně, kdo to vlastně je. Snad z videa bude vidět víc. Byly to těžké podmínky a ani pro fanoušky to nebylo ideální.

Na tribuně padly vtípky, že góly byly i kvůli tomu, že ani gólman nemohl vidět na metr…

Na metr to ještě šlo, ale když jsem stál před bránou a puk letěl od modré, tak to fakt nebylo dobrý. Kdyby byla příležitost hodit puk od červené na bránu, tak to klidně mohl být gól, protože fakt nebylo vidět nic.

Takže z vašeho pohledu byl předčasný konec rozumný?

Nevím, jestli kvůli mlze. Ale kvůli zraněním asi ano. V srpnu nikdo nechce ztrácet hráče.

Už jste dostal nějakou zpětnou vazbu od trenérů?

Rozebírali jsme si spíš týmové věci. Máme za sebou první dva zápasy, takže je zatím spousta nedostatků. Spoustu věcí jsme ještě ani nedělali. Co se týče mě, tak se snažím odvést maximum. Ukázat, že jsem pracovitý a mám Kladnu co nabídnout. Dva zápasy snad byly slušné a budu v tom pokračovat.

Jaký máte pocit z Kladna?

Jsem ohromně rád za tu příležitost se tu ukázat a o své místo zabojovat. V kabině je parta super kluků. Vzali mě moc hezky mezi sebe a já jsem rád, že jsem pomohl vyhrát zápas. Snad se mi to bude dařit dál. Věřím, že od září budu právoplatný člen a za Kladno budu válčit v extralize.

V přípravě se obvykle hrají dva zápasy do týdne. První jste ale odehráli minulé úterý, další až o více než týden později. To nebylo asi příjemné, že?

Start není nikdy příjemný. Zvlášť takhle v srpnu, když jsou venku vysoké teploty. Tréninky jsou náročné. Nechci říct, že člověk není nachystaný, ale během sezony pak tréninky směřují k zápasu. To se teď neděje. Teď je dril pořád. Zápas je jen o tom, abychom si něco nacvičili a vyzkoušeli. Takže se jede v únavě a navíc na tři lajny.

V Plzni jste měl ještě smlouvu, ale byla vám předčasně vypovězena. Jak jste se s tím smířil?

Je to, jak to je… Příjemné to určitě nebylo. Na druhou stranu jsem sám na sebe nejpřísnější. Vím, že ta sezona ideální nebyla. Ať už tam byly okolnosti jakékoliv, věřím, že dovedu zahrát lépe a pomoci týmu více. Když to Martin Straka viděl, že je to na ukončení smlouvy, tak mi to oznámil a rozešli jsme se.