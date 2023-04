Střelce důležitých branek našlo hokejové Kladno v osobě Miroslava Indráka. Byl totiž střelcem v první i čtvrtém barážovém duelu, kdy kladenští Rytíři shodně vyhráli v poměru 1:0. Dle aktuálních statistik je Indrák se třemi brankami dokonce nejlepším střelcem baráže. Jak sám přiznává, gól ze třetího zápasu mu nepatří, protože puk nezasáhl. Za Hufova záda kotouč srazil nešťastným zásahem ex-kladenský Kindl. „Asi bude v sobotu týmová večeře. Trochu se to oslaví,“ těší se Indrák. A pak? „Dovolená!“ usmívá se rodák z Písku.

Kladno (v bílém) hostilo v extralize Liberec. Miroslav Indrák otevřel skóre | Foto: Antonín Vydra

Jaké jsou pocity po tom, co jste se postaral o vítězný gól?

Super. Jsme rádi, že jsme to zvládli takovým způsobem a zachovali extraligovou příslušnosti i pro příští rok.

Sám jste byl hodně aktivní.

Říkali jsme si, že se musíme tlačit hodně do brány, že pak nám tam něco spadne. Jsem rád, že jsme dali gól a hlavně vyhráli. Měl jsem ještě pár dalších šancí. Doufal jsem, že sám přidám ještě nějaký gól, ale to se nestalo. I tak to stačilo.

V čem byl poslední zápas odlišný od kanonády ve třetím duelu?

Chtěli odčinit tu vysokou porážku a vlítli na nás. My to čekali a ještě nás podržel Brízgy.

Jágra hokej stále baví. Bude pokračovat? A co Plekanec?

Jak baráž začala, tak také skončila. Přesněji výhrou 1:0, kdy jste byl jediným střelcem.

Takové play-off zápasy jsou o jednom, dvou gólech. Ale člověk se na statistiky neptá. Důležitá jsou vítězství. Ale taky se mohlo prohrát a pak by to nikdo neřešil. Ale jsem za to rád. Hlavně, že budeme hrát extraligu i příští rok.

Dá se říct, že jste kanonýrem série. Jak vám to zní?

Chtěl jsem jít zápas od zápasu. V prvním zápase mi tam hned padl gól. Teď se tam odrazil další. Ale nad tím moc nepřemýšlím. Každý zápas je jiný. V takových zápasech se na individuální statistiky nehraje.

Zdroj: Ondřej Jícha

Dá se říct, co mohlo rozhodnout o celkovém kladenském vítězství? Mohla to být to, že Kladno bylo odpočinuté či spíš rozdíl obou soutěží?

To je na hodnocení jiných. Za sebe můžu říct, že jsme byli disciplinovanější. Plnili jsme, co jsme měli. Takticky jsme byli dobře vybavení a podpořil nás skvělý výkon gólmana.

Ale dá se říct, že dlouhá pauza vám prospěla, že?

Asi jo. Hodně jsme trénovali. Samozřejmě. Čekáte šest týdnů, než se začne hrát. Příjemné to není.

Video: Rytíři slaví záchranu! Čtvrtý zápas s Berany rozhodl Indrák

Asi jste sami nevěřili, že baráž ukončíte už po čtyřech zápasech, že?

Připravovali jsme se tak, jako bychom měli hrát sérii na sedm zápasů. Jsme rádi, že to vyšlo jen na čtyři. Ale kromě třetího zápasu, kdy bylo rozhodnuto už v půlce, nebyl žádný jednoduchý. Náš gólman chytal výborně. Vůbec to z něj nepadalo, byl si jistý. To vám dodá sebevědomí. Je to jeho zásluha, že to takhle dopadlo.

Jan Šejhl