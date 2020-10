Vítězství proti Přerovu asi muselo hodně bolet, že? Narážím na situaci, kdy jste v první třetině zblokoval tvrdou střelu.

Jo, to bylo do brňavky. Chvíli jsem měl vypnutou nohu. Ale to k hokeji patří. Když člověk chodí na oslabení, tak se musí obětovat. A zrovna to vyšlo na mě. Ale byly tam i další zblokované střely od jiných kluků. Nemůžu říct, že bychom do zápasu nedali sto procent. To dáváme vždy! Ale výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali. Proto musíme být za tři body rádi. A můžeme se od nich odrazit.

Dalo by se vítězství tedy nazvat jako ubojované?

Ubojovaný bude každý zápas. Ať sem přijede kdokoliv, tak se na nás bude chtít vytáhnout. Přeci jen jsme Kladno, máme v týmu Tomáše Plekance, majitel je na tribuně… Každý se bude chtít ukázat. Pro každého to bude svátek, každý se bude chtít vyšvihnout a zápasy budou těžké. Nikdo nemůže očekávat, že podobné týmy budeme přehrávat pět nebo šest nula. Je a bude to těžké. Ale pro nás je dobře, že budeme mít kvalitní zápasy celou sezonu.

Na první branku jste si připsal asistenci. Jak celá situace vůbec vznikla?

Tam jsem dostal puk na manťák, zaváželi jsme to do pásma. Dostali jsme se do situace, kdy tam obránce útok skvěle podpořil a dostali jsme se tím do přečíslení. Zach Frye tam byl úplně sám a skvěle to trefil.

Měl jste i asistenci na gól, kdy nebylo úplně jasné, jestli se trefil Tomáš Guman či tečoval Tomáš Pitule. Viděl jste, jak to přesně bylo?

Vůbec ne. Přehrál jsem puk na Gumiho a ten to propálil. Kluci až pak přijeli, že to Pytlák tečoval. Ale to je teď už jedno. Jestli to Pytlák tečoval, tak jedině dobře. Takové góly jsou potřeba. Aby gólman neviděl a puk se odrazil od čehokoliv. A je to gól jako jakýkoliv jiný. A to se počítá.

Před třetí třetinou to vypadalo, že máte zápas ve svých rukou, ale poté se zdálo, že jste polevili a zápas si tak sami zkomplikovali. Čím to mohlo být?

Přesně, po dvou třetinách jsme vyhrávali. Jak říkal Pytlák, máme už několikátý zápas po sobě, kdy po dvou třetinách vedeme a třetí třetinu máme takovou… Jestli se bojíme o výsledek a z nervozity pramení chyby. Nebo nevím. Ale třetí třetiny máme slabé.

Přitom jste sám mohl skórovat po objetí branky. Co zakončení chybělo?

Na rovinu, bylo to ke konci střídání ve třetí třetině. A tou dobou už nemáte tolik síly. Tak jsem to jen zkusil, jestli se to ujme. Hlavně jsem chtěl udržet útočné pásmo pro další lajnu.

V souladu s opatřeními vás nemohli podpořit fanoušci na tribunách. Jak jste vnímal prázdný zimák?

Nechci říct, že by mi to bylo jedno, ale já osobně se během hry k tribunám nijak neupínám. Jestli je patnáct tisíc diváků nebo nikdo, tak se snažím hrát furt stejně. Snažím se takové věci do hlavy vůbec nedostávat. Samozřejmě, že se hraje líp, když jsou tribuny plné a fanoušci vám fandí. Ale situace je taková, jaká je. My to musíme brát jako fakt a hrát.

Jak moc je jiná komunikace na ledě při takovém tichu?

Je víc slyšet, když na sebe na ledě zakřičíme. Ale na sebe řveme, i když jsou lidi normálně na tribuně. Zas tak extrémní rozdíl jsem v tom neviděl.

Na ledě bylo k vidění i pár strkanic. Nebylo tam třeba slyšet i víc slovních provokací?

To je Přerov! Strkanice jsou s nimi každý zápas. Přerov to prostě tak hraje, má to tak nastavené a s nimi to vždycky bude bolet.

Jan Šejhl