S Plzní jste dlouho drželi krok. Mrzí porážka o to více?

Samozřejmě. Prohrálo se, tak nemůžeme být spokojení. Přeci jen jsme chtěli odvézt nějaké body. Bohužel.

Měl jste ve druhé třetině dvě šance velké šance. Poprvé vás vychytal brankář Frodl, podruhé do toho skočil obránce. Co tam chybělo, abyste mohl slavit?

Obě to byly tutový šance…. (Odmlčí se.) Moje chyba, měly to být dva góly. U té první jsem dlouho čekal a brankář proti mně vyjel a já mu to dal akorát do lapačky. Při druhé šanci jsem si to chtěl stáhnout. Moc tam nechybělo, ale skočil mi tam bek. Chtěl jsem počkat a udělat kličku, ale puk mi přeskočil hokejku.

Chvíli po druhé šanci navíc Plzeň ujela v oslabení a přečíslení využila…

Tam jsem blbě nahrál, Plzeň dobře sehrála přečíslení a dala gól. Šance jsme měli, nedali jsme góly. Tam se lámal chleba, kdy jsme prohrávali 1:0 a mohli jsme srovnat, ale gól jsme nedali.

Gól na asi přišel 2:1 pozdě, že?

Po gólu na 2:1 jsme měli ještě tři minuty na srovnání, ale bohužel přišel faul a už jsme srovnat nestihli.

V Plzni jste prožil několik sezon. Jaké jste měl pocity?

Prožil jsem tu pěkné tři roky, bylo vyprodáno. Na zápas jsem se tedy těšil, ale všechno přebíjí, že nedopadl dobře.

Povedlo se vám otočit už více zápasů, naposledy minulé kolo proti Pardubicím. Byla do poslední chvíle na střídačce víra, že by se to mohlo povést i v Plzni?

Nějaké zápasy jsme otočili, ale dnes se to nepovedlo. Musíme se tak připravit na další zápas. Víra ale na střídačce samozřejmě byla. Když otočíte v sezoně tolik zápasů tolik zápasů i z 0:2 či 0:3, tak věříte. Ale tentokrát to bohužel nevyšlo.

Ke konci trenéři zamíchali sestavou. Pomohlo to oživit vaši hru?

Prohrávali jsme, tak se to zkusilo, ale nepomohlo to.

V pátek vás čeká Sparta. Jak se na ni připravit?

Pořád stejně. Budeme doma, bude hodně lidí a my budeme chtít bodovat.

Jan Šejhl