52 dnů pauzy zjevně méně vadilo Prostějovu, který v 15. minutě vedl 3:0. Nakonec až díky hrubici kladenské obrany zachraňoval aspoň bod za remízu 4:4. V prodloužení se pak prosadil poprvé v kladenském dresu Zacharčuk, jemuž ofenzivní přínos mužstvu prorokoval už před utkáním trenér Rytířů David Čermák.

Jeho týmu však vůbec nevyšla první třetina. Začalo sice slušně, ale pak chybovalo a Jestřábi toho využili ke třem brankám. Pro navrátilce do branky Brízgalu, který nahradil nemocného Košarišťana, to byl nepříjemný start, ale pokaždé proti němu byl osamocený hráč. Ale jak se chytili domácí přesilovkou, tak to samé udělali (těsně po uplynutí) i hosté – hezký pas Račuka na Pituleho značil naději.

„Zbytečná přesilovka, pak si špatně přebereme hráče. Po dvouměsíční pauze jsme do zápasu nepřišli jak jsme měli,“ zlobil se David Čermák.

Šance jeho týmu však už ve druhé třetině dostala reálné obrysy, protože Frye opět v početní převaze předvedl parádní ránu od modré a snížil na rozdíl jediného gólu. Vyrovnání pak obstaral Kubík, který pohotově dorazil rychlou ránu Plekance. Kladno dokonce skóre otočilo. Hlava velkou šanci před druhou pauzou nedal, ale ve 46. minutě si počkal, až ex-prostějovský Račuk v přesilovce pěkně projede celé pásmo a pak tečoval jeho nahození mimo dosah brankáře Bláhy.

Bohužel, Rytíři si dokonalého obratu ve skóre vážili málo a po velké chybě v rozehrávce inkasovali opět od sparťanského odchovance Janduse. A radost jim udělal až Zacharčuk dokonalou přízemní ranou ve druhé minutě nastaveného času.

„Nechali jsme tady bod, o jeho ztrátě rozhodla první třetina, v níž jsme podali velmi špatný výkon. Pozitivní je, že jsme se dokázali vrátit do zápasu ze stavu 0:3,“ hodnotil David Čermák, podle něhož se tým zlepšil už ve druhé třetině. „Dostávali jsme tam Prostějov pod tlak a i díky tomu se povedlo skóre otočit. Bohužel jsme pak udělali další zbytečnou chybu a ta nás stála bod,“ dodal Čermák.

„Z naší strany dobrý výkon. Hlavně v první třetině, kdy bylo vidět, že kluci mají šťávu. První třetina byla výborná,“ popisoval spokojeně prostějovský trenér Jiří Šejba, podle něhož obrat zapříčinily prostějovské fauly ve druhé části. "Přišly celkem zákonitě, protože Kladno točilo, na rozdíl od nás, čtyři lajny. Docházely nám proto síly a museli jsme čtvrtou lajnu nasadit v poslední části, aby se to trochu rozředilo. Janeček s Podlahou dlouho nehráli. Myslel jsem, že to utáhneme na deset útočníků. Bohužel nám to narušila oslabení. Navíc Kladno má opravdu všechny čtyři pětky vyrovnané,“ vysvětloval Šejba a dodal, že ho mrzel rozhodující zásah v prodloužení. „Škoda, vůbec jsem nepočítal s tím, že z toho padne branka. Předtím jsme měli náznak šance, kdy se tam David Bartoš hnal sám,“ litoval prostějovský kouč Šejba.

Ve čtvrtek 3. prosince hraje Kladno znovu, tentokrát doma od 18 hodin přivítá Kadaň.

Jestřábi Prostějov – Rytíři Kladno 4:5 PP (3:1, 0:2, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Mrázek (Drtil), 15. T. Jandus (M. Novák, Motloch), 15. Vachutka, 50. T. Jandus (Chlán) – 17. Pitule (Račuk, Zacharčuk), 27. Frye (Plekanec, Hlava), 36. Kubík (Plekanec, Melka), 46. Hlava (Račuk), 62. Zacharčuk (Hlava, Račuk). Rozhodčí: Doležal, Marek - Beneš, Hnát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváků: 0.

Prostějov: Bláha – Matyáš, Pěnčík, Drtil, Piegl, Staněk, Rudl – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Motloch, T. Kaut, Hrníčko – Žálčík, Chlán, T. Jandus – Podlaha, M. Novák, Janeček.

Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Kehar, Zelingr, Zacharčuk, Štochl – Šapovaliv, Plekanec, Melka – Hlava, Pitule, Račuk – Bílek, Kubík, Guman – Hajný, Filip, Š. Bláha.