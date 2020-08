I trenér David Čermák měl po duelu se Spartou obavy, jak jeho tým zvládne porci zápasů, když má za sebou kvůli povinné karanténě minimum fyzické přípravy na ledě. S Motorem to ale nebylo jen o fyzičce, hosté udávali tempo doslova hned od první buly. Přesně po jedenácti vteřinách, kdy Košarišťana propálil Holec a brzy poté i Indrák.

Rytířům, jak to v úterý se Spartou šlo, tak s Motorem vůbec. Puky jim odskakovaly a chvílemi se zdálo, že na špatném ledě hrají jen domácí. Ti navíc dostali dva slepené góly také během druhé části a i dál se trefovali svěřenci Václava Prospala. Až za hrozivého stavu 0:6 skóroval stejně jako proti Spartě Ondřej Bláha (2. gól), později se prosadil také Tomáš Urban. Pro juniora Kladna to byl vůbec první gól za kladenské muže a pomohla mu k němu hrubka budějovického brankáře Patery a klidná hlava nahrávajícího Hajného.

Závěr zápasu plného potyček okořenily dvě už regulérní rvačky. Nejprve o sobě dal vědět v Kladně se o smlouvu ucházející obránce Ondřej Mikliš, který si poradil s Václavem Karabáčkem. Pak ale nečekaně hostující Nicklas Pavel zdolal na body ostrého Rytíře Jakuba Hajného.

Závěr vyšel lépe domácím, kteří po incidentu způsobeném hrubým zákrokem Beránka hráli přesilovku pět na tři a Urban po nabídce Račuka dal za velkých ovací publika i své maminky druhý gól.

Poslední slovo však patřilo po právu Jihočechům, kteří dali Holcem osmou branku a odvezli si jasnou výhru. Rytíře čeká hned v pátek další zápas, první venku. Jedou do Plzně.

Ohlasy asistentů trenérů:

Aleš Totter (ČB): Poprvé jsme jeli takzvaně dolů zahrát si se soupeřem, jehož jsme měli porazit, což se povedlo. První třetině dal ráz brzký první gól a byli jsme spokojeni až do poloviny zápasu. Pak už bylo ztrát puku moc a spousta chyb. Jsme ale rádi, že jsme nastříleli osm branek, což je dobré pro sebevědomí, nicméně je jasné, že Kladno mělo jiný program a ještě dnes ráno trénink. Proto nelétáme hlavou v oblacích, jsme však rádi, že jsme v tomto týdnu brali v poháru šest bodů a zůstáváme ve hře o postup.



Jan Kregl (K): První střídání ovlivnilo ráz zápasu. My chtěli zopakovat výkon proti Spartě, nicméně jsme čekali, že po nás Budějovice půjdou aktivním forčekem. Přesto jsme jim hned nahráli a inkasovali. To nás sestřelilo a do půlky zápasu jsme nebyli schopni navázat na aktivní pohyb soupeře. Rozhodla lepší hra protivníka v obraném pásmu, kdy udělali lepší rozhodnutí při založení hry pod tlakem. Osm inkasovaných gólů nás mrzí, ale je začátek přípravy a musíme udělat další kroky.

Rytíři Kladno – Motor České Budějovice 3:8 (0:2, 0:3, 3:3)



Branky a nahrávky: 43. Bláha (Kehar) 50. Urban (Hajný), 52. Urban (Račuk) – 1. Holec (Christov), 12. Indrák (Toman, Christov), 26. Pýcha (Indrák, Raška), 27. Beránek (Slováček, Karabáček), 38. Christov (Michnáč, Slováček), 41. Venkrbec (Vydarený), 49. Plášil (Raška), 60. Holec (Pýcha). Rozhodčí: Lacina, Pilný – Ganger, Klouček. Vyloučení: 11:12, navíc Zajíc, Mikliš, Hajný 10 min. - Karabáček, Pavel, Michnáč 10 min. a Beránek (B) 5+DKU. Využití: 1:1.



Kladno: Košarišťan - Mikliš, Zajíc, Zelingr, Kehar, Sorokin, Štochl, Ticháček - Hajný, Račuk, Bernat - Routa, Kubík, Guman - Hlava, Pitule, Jelínek - Urban, Filip, O. Bláha.



České Budějovice: Patera - Pavel, Vydarený, Plášil, Pýcha, Kachyňa, Slováček - Holec, Venkrbec, Christov - Karabáček, Michnáč, Beránek - Toman, Gilbert, Novák - Indrák, Čížek, Raška.

Zdroj: Josef Poláček

Nikolas Hlava proti Motoru gól nedal. Foto: Josef Poláček