„Z týmu mám dobrý pocit. Zdá se, že tam je pozitivní, kamarádská atmosféra, to je moc důležité. Já míval švédsko-českou kabinu a také jsme nevěděli, jak to bude fungovat. Snažili jsme, aby se kluci bavili všichni, aby nedělali skupinky, to samé chceme tady. Podle mne to funguje,“ vyjádřil se Vejvoda o mezinárodní kabině, která se v Kladně sešla.

Vejvoda: Že budeme poslední? Jaká může být lepší motivace! Vzpomíná na fintu

Rytířům se během léta podařilo udržet kostru týmu, který se po Novém roce rozehrál k velmi slušným výsledkům, a doplnili ji o své odchovance i borce ze zahraničí. Konkrétně sáhli do Lotyšska a Švédska.

Přesto většina hokejových expertů tipuje Kladno na poslední místo v tabulce a boj v baráži o udržení extraligy. „Co jiného může být pro tým lepší motivace?“ říká nový kladenský kouč, který se do domácího celku vrátil po dlouhých pětadvaceti letech ve Švédsku.

A co konkrétně se změnilo v kádru Rytířů?

Přivítání od fanoušků? Bláznivé, vůbec jsem to nečekal, směje se Švéd Brodecki

Citelné ztráty

Kyle WoodZdroj: Roman MarešKladno opustila po uplynulé sezoně hned desítka hráčů, někteří z nich ale sbírali starty spíš poskrovnu. Nejvýraznějším oslabením je pro tým Jaromíra Jágra bezpochyby odchod kanadského obránce Kyla Wooda. Dvoumetrový pořízek předváděl během uplynulé sezony svůj klid v obraně a šikovné ruce v útoku. Za 59 zápasů nakonec posbíral 23 kanadských bodů a patřil mezi hlavní pilíře kladenské defenzivy. Vedle něj navíc s každým zápasem rostl mladý kladenský bek Jiří Ticháček.

Po sezoně si ale Wooda vyhlédl čínský Kunlun Red Star z KHL. V barvách tohoto týmu stihl šestadvacetiletý Kanaďan, který se do NHL nikdy neprosadil, odehrát už šest zápasů a třikrát bodoval. Rytíři v něm každopádně ztratili pravidelně bodujícího obránce, který podával velmi kvalitní výkony i směrem dozadu. Nahradit by ho mohl Ondřej Slováček, který k Rytířům přišel z finského Lukko Rauma.

Hokejovou Škodovku v nadcházející sezoně posílí obránce Marek Baránek.Zdroj: rytirikladno.czI další citelná ztráta zasáhla Kladno v obranných řadách. Po pouhé jedné sezoně se totiž s týmem rozloučil produktivní Marek Baránek, který byl důležitou součástí úspěšné kladenské přesilovky. Právě přes něj obvykle chodily smrtící kombinace Tomáše Plekance a Adama Kubíka. Baránek tak za 53 zápasů zapsal 24 kanadských bodů. Pravdou je, že se mu ale nevyhýbaly ani zkraty jako zbytečné ztráty puků nebo vyloučení v nejhorší možnou chvíli. I tak byl ale Baránek jedním z důležitých mužů, díky kterým Kladno udrželo nejvyšší soutěž.

Právě proto si ústeckého odchovance vyhlédla pro nadcházející ročník Plzeň. V jejích barvách se Baránek během přípravy uvedl třemi asistencemi. Kdo teď nahradí jeho bodový přísun v sestavě Kladna a postaví se na modrou čáru v první přesilovkové formaci? Šanci na této pozici dostával v přípravě nově příchozí Ondřej Slováček, ale také mladý odchovanec Jiří Ticháček, který si na tomto postu nevedl vůbec špatně.

Rytíři snadno porazili Energii Karlovy Vary 5:0. (11.2.2022). Nicolas HlavaZdroj: Deník/Roman DušekDalší věcí, kterou budou muset kladenští trenéři nově poskládat, je pak i první útok, který se rozpadl odchodem Nicolase Hlavy. Osmadvacetiletý odchovanec Chomutova v uplynulém ročníku konečně naplno prorazil do extraligy a s Tomášem Plekancem a Adamem Kubíkem vytvořil velmi nebezpečnou lajnu. Za 60 zápasů nakonec zapsal 40 kanadských bodů a stejně jako při postupu byl jedním z klíčových hráčů Kladna.

I proto dostal možnost zahrát si doma. Smlouvu mu totiž nabídl Litvínov, kde s rodinou žije. V novém působišti se během přípravy uvedl jednou brankou a třemi gólovými nahrávkami. Kdo se teď postaví po bok Plekance s Kubíkem? V přípravě na této pozici nastupoval talentovaný Matyáš Filip nebo také zkušený Jakub Klepiš. Možné je i to, že na křídle první formace dostane šanci švédský forvard Adam Brodecki, který Rytíře posílil na poslední chvíli.

Kromě vyjmenovaných hráčů opustili Rytíře ještě brankář Jaroslav Janus, obránci Cody Donaghey, Jakub Suchánek a Zachar Arzamascev a útočníci Ondřej Machala, Jakub Strnad a David Routa.

Na přesilovce před bránou? To jsem v životě nehrál, směje se Klepiš

Největší posily

Hokejová příprava, Kladno - Liberec. Poprvé na zrekonstruovaném zimním stadionu v Kladně. Nová posila Jakub KlepišZdroj: Foto: Roman MarešNejvětší posily přivedlo Kladno až těsně před startem extraligového ročníku. Zkušenost i produktivitu by měl do týmu přinést Jakub Klepiš. Osmatřicetiletý útočník toho má za sebou opravdu hodně. Dvakrát vyhrál KHL, dvakrát naši nejvyšší soutěž a v roce 2010 se stal dokonce mistrem světa. Tehdy navíc nastupoval po boku Jaromíra Jágra v jedné formaci. Kromě toho naskočil i do 66 zápasů NHL v barvách Washingtonu Capitals.

To v ruské KHL strávil Klepiš hned šest sezon, během nichž nastoupil do 337 zápasů a zapsal 167 kanadských bodů. Po návratu ze zahraničí nastupoval za Třinec, Mladou Boleslav, Brno a naposledy Liberec. Po konci na severu Čech hledal odchovanec Slavie působiště, do kterého by to měl blízko z Prahy, v níž žije. Znovu se tak spojil se svým někdejším parťákem z reprezentace a z Omsku Jágrem. Kladno si v přípravě vyzkoušelo Klepiše v první formaci i hlouběji v sestavě. Platný by měl být ale zejména na přesilovce, kde úspěšně asistoval střelci Adamu Kubíkovi.

Švédský útočník Adam Brodecki je poslední posilou Kladna před startem extraligy.Zdroj: Deník/Filip ArdonTo poslední kladenská posila nestihla za Rytíře odehrát ani jeden přípravný duel. Švéd Adam Brodecki se totiž k týmu připojil teprve o posledním víkendu. Sedmadvacetiletý rodák ze Stockholmu nastupoval po většinu své kariéry v domácí soutěži, kde s Växjö v roce 2018 vybojoval mistrovský titul. V mládeži pravidelně reprezentoval Tre kronor a v dospělé reprezentaci dostal šanci v sezoně 2018-19, kdy odehrál čtyři zápasy a zapsal jednu asistenci.

Pro změnu prostředí se Brodecki rozhodl už v minulé sezoně, kdy přestoupil do finské nejvyšší soutěže do JYP Jyväskylä a nevedl si vůbec špatně. Nastoupil do 52 duelů a bodoval 28x. Sám sebe popisuje jako hráče, který chce dávat hodně gólů a také hezké góly pro fanoušky. Zajímavé bude sledovat, kam ho trenéři zařadí v kladenské sestavě. Klidně je možné, že nastoupí na křídlo vedle úderného dua Plekanec, Kubík.

Nedělní kapitán Kladna Sotnieks s trofejí za třetí místo.Zdroj: HK PopradZásadní proměnou prošla u Rytířů také obrana. Rytíři sáhli hned po dvou Lotyších a z Finska přivedli zpět do Čech také Ondřeje Slováčka, který po celou přípravu nastupoval v prvním obranném páru. Největší posilou do defenzivy ale nakonec může být zkušený Kristaps Sotnieks. Pětatřicetiletý bek, který dvakrát vyhrál lotyšskou ligu, má zkušeností na rozdávání. Dvakrát si zahrál na olympijských hrách a hned třináctkrát na mistrovství světa!

Kromě toho stihl Sotnieks také čtrnáct ročníků KHL, v níž nastoupil do 680 utkání a bodoval 110x. Přestože se od zkušeného lotyšského beka čekal hlavně defenzivní přínos, Sotnieks v přípravě ukázal i svůj ofenzivní um. Dobrým pohybem podporoval útok a se sedmi body (2+5) se stal nejproduktivnějším kladenským bekem v předsezonní fázi. Do pohody by mu mohlo pomoci i to, že má v Kladně dalšího lotyšského parťáka Oskarse Cibulskise, který po operaci zasáhl zatím do jediného duelu.

Kromě vyjmenovaných posil přišli do Kladna ještě brankář Adam Brízgala, obránce Václav Veber a útočníci Martin Procházka, Ondřej Bláha a Albert Michnáč.

Historie: na úvod sezony vyhrává bitvy Kladna a Pardubic vždycky domácí tým