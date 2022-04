"Každý v klubu se těší. Nejen my hráči, ale i vedení, mládežníci. Konečně budeme mít pro sebe zázemí, které si zasloužíme," je rád i kapitán a největší hráčská osobnost současného kádru Rytířů Tomáš Plekanec.

Co se na stadionu aktuálně děje? Hlavní díl oprav je stále na hlavní ploše, ale razantní zásah už nutně potřebuje také malá hala a hlavně její ledová plocha. Slouží 37 let, přitom obvyklá životnost je podle ředitele ZS Josefa Poláčka 25 roků. V Kladně tedy 12 let přesluhovala, i proto je nutná její výměna.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

A hlavní stavba? O termínu dokončení se mluví zatím spíš potichu, ale v srpnu by to mělo být. Včetně kolaudace. Aktuálně už zimák získává i kladenské barvy na opláštění, modrou a bílou ještě stylově doplnila šedivá, což vypadá hezky.

Montují se žlaby pro elektrické rozvody i dešťové vody, dokončuje se oprava hlavní budovy s V.I.P. salony a kancelářemi.

Střecha, kvůli které se začalo, je téměř hotová.

Podívejte se sami ve fotogalerii.

VIDEO: Barážové oslavy Kladna, ale Jihlava se nemá za co stydět