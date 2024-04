Byly to obrovské nervy, hokejové Kladno ale situaci ustálo. Přestože nehrálo v Brně proti Vsetínu třetí zápas baráže vůbec dobře, zase vyhrálo (3:2) a vede v sérii 3:0. Vítězný gól patří Martinu Procházkovi, v pondělí už Rytíři mohou potvrdit extraligovou příslušnost. Opět v zaplněné brněnské hale.

Atmosféra nedělního utkání mezi Vsetínem (v zeleném) a Kladnem. | Video: Deník/Jakub Tručka

7700 diváků, hlavně těch vsetínských, hnalo Valachy do boje. Ti předvedli to, co v kladenských zápasech a ještě přidali něco navíc. Hlavně ve druhé a třetí třetině byli lepším týmem, ale Brízgala zase vládl a většinu šancí chytil. "Děkujeme mu, hlavně díky němu jsme třetí zápas uhráli," uznal trenér Kladna Otakar Vejvoda.

Brankář Kladna je jasně nejlepším hráčem týmu a fanoušci i celý tým jsou šťastní, že se Adam dal po těžkém zranění z prosince do pořádku.

Vsetín už také postavil svou brankářskou hvězdu, ale Max Žukov neměl tolik práce a třikrát na kladenské šance nestačil.

Jako první ho překonal po pěkném křídelním úniku Richard Jarůšek. Před baráží nabral parádní kondici a hokej pořád umí. Navíc se trefil v Brně, kde se narodil a je tam doma.

Po téhle brance se nedělo dlouho nic zásadního, ale konec druhé třetiny byl výživný. Rytíři nejdřív proměnili svou první přesilovku, když pas navrátilce Klepiše trefil z oblíbeného one timeru Eddie Tralmaks – tlalalááá.

Jenže vzápětí ani kouzla Brízgaly nestačila na dorážku Dědka a Vsetín poprvé slavil.

Pak dostávaly šoky střídavě oba tábory. Klepišova úchvatná akce zakončená Procházkou dala Kladnu zase polštář, ale tři vteřiny před sirénou neuhlídali hosté poprvé v sérii Hrňu a ten trefil dokonale – 2:3.

„Ta třetina byla hrozná. Mohli jsme v klidu odcházet do kabiny s vedením 3:1, ale my si to sami rozhodili a už předtím jsme tam párkrát propadli. Je to varování, ale my máme slabší chvilky v každém zápase, ale udržet v každém zápase šedesát minut, to je snad nemožné,“ mínil hlavní hrdina baráže Adam Brízgala a dodal, že hokej je sice o chybách, ale když jde do tuhého, nemůže tým polevit jako Rytíři ve druhé části.

Situace byla tak vyhrocená, že Rytíři vyhodili z kabiny i kameramana České televize. "Přišel zrovna ve chvíli, kdy jsme si potřebovali něco důležitého říci. Jsou to interní věci, nepatří ven a pro mne bylo pochopitelné, že musel odejít," řekl brankář a po konci zápasu klid zbraní potvrdil kapitán Radek Smoleňák, jenž si s kameramanem podal ruce.

Každopádně byla poslední třetina obrovským dramatem. Valaši byli několikrát hodně blízko vyrovnání, ale obrana udělala maximum, a co nezvládla, to pobral zase skvělý Brízgala. "Druhou a třetí třetinu nemám svým svěřencům co vytknout. Měli jsme dobrý pohyb, řadu dobrých střeleckých možností. Přes porážku jsme kluky v kabině pochválil a musím to brát pozitivně do dalšího dne," hodnotil trenér Vsetína Jiří Weintritt.

Kladenští tak zvládli v posledních třech letech jedenáctý zápas baráže, zatímco prohráli jediný v Jihlavě.

Teď ještě zvládnou pondělí duel a ukončit nakonec úspěšně sezonu. "Klíčem ke čtvrtému zápasu je opět dobrý začátek. V nejlepším případě dát jeden dva góly a pak hrát s klidem a zodpovědně," radí Adam Brízgala.

Baráž o hokejovou extraligu v Brně - 3. zápas:

VHK Robe Vsetín - Rytíři Kladno 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 38. Dědek, 40. Hrňa (Dědek) - 4. Jarůšek (Filip, Slováček), 37. Tralmaks (Klepiš, J. Pytlík), 40. M. Procházka (Klepiš, Jarůšek). Rozhodčí: Kika, Ondráček - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Vsetín: Žukov - Š. Jenáček, Kojo, Hryciow, Staněk, Larsen, Ondračka, Ďurkáč - Rob, Klhůfek, Matějček - Hrňa, Dědek, O. Machala - Š. Bláha, Kern, Hořanský - Vaňo, M. Kratochvil, Holec. Trenér: Weintritt.

Kladno: Brízgala - Ticháček, T. Hejda, Babka, Slováček, Martenet, Veber - M. Procházka, Filip, Jarůšek - Tralmaks, Klepiš, Smoleňák - Sideroff, J. Pytlík, Frolík - Jágr, Melka, J. Strnad - od 41. navíc Kusý. Trenér: O. Vejvoda ml.



Zeleno-žlutý dav prošel Brnem

Po třetí hodině k prvnímu nástupišti brněnského vlakového nádraží přijel speciální vlak s několika přidanými vagóny. Sto třicet kilometrů zdolali fanoušci vsetínského hokejového mužstva, který se dnes utkal s Jágrovým Kladnem na brněnském ledu. Brněnské Nové sady se rázem přebarvily na zeleno-žlutou. Podle reakci kolemjdoucích Brňanů, zeleno-žlutá invaze byla příjemnou změnou. Není letos naposledy. V pondělí se očekává to stejné. Brněnskou halu zaplnilo asi 7700 diváků, vesměs z Valašska.