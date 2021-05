Extraligu zahájí Kladno doma s Vítkovicemi

Byla to rychlovka, ale los nového ročníku extraligy hokeje je hotov. Rytíři Kladno se v prvním kole utkají na domácím stadionu s Vítkovicemi, pak pojedou do Českých Budějovic a přivítají Hradec Králové. Doufají, že rekonstrukce ČEZ stadionu bude do té doby hotová.

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 5:2, Finále play off první hokejové Chance ligy - 7. zápas, konečný stav 4 : 3 Kladno postupuje do EL | Foto: Bohumil Kučera

Nejočekávanější utkání Sparta - Kladno přijde na program až 17. října, s mistrovským Třincem hrají Rytíři na úvod také venku (24.9.). Hrát se bude prakticky pořád systémem úterý - pátek - neděle, při liochém počtu patnácti týmů však každý bude mít postupně i volné dny. Tentokrát hodně dlouhá základní část končí 8. března, 11. března začne předkolo play off (hraje se na tři vítězné) a 19. března čtvrtfinále (hraje se už na 4 vítězné). Semifinále startuje 19. března a finále 18. dubna. Hrát se bude znovu rovněž baráž, ta zahajuje 17. dubna. Hrát ji bude 14. tým v pořadí extraligy (patnáctý automaticky hned sestupuje) s vítězem I. ligy. Zápasy Rytířů Kladno v první čtvrtině: 10.9. Kladno - Vítkovice 12.9. Č. Budějovice - Kladno 15.9. Kladno - Hradec Králové 17.9. Liberec - Kladno 19.9. Kladno - Litvínov 21.9. Karlovy Vary - Kladno 24.9. Třinec - Kladno 26.9. Kladno - Zlín 28.9. Kladno má volný los 1.10. Kladno - Olomouc 3.10. Pardubice - Kladno 8.10. Kladno - Plzeň 10.10. Mladá Boleslav - Kladno 15.10. Kladno - Brno 17.10. Sparta - Kladno