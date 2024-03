Úvodní barážový duel na ledě Velkého Meziříčí hokejisté Řisut zvládli výborně, ale domácí sobotní odvetu dlouho nedávali. Prohrávali už 1:4 a komplikace v podobě třetího zápasu byla blízko. Pak ale Buldoci skvěle zabrali, zejména zásluhou kladenských veteránů Růžičky a Bílka vyrovnali a v prodloužení jim druholigovou příslušnost vystřelil útočník Daniel Čech. Jubilejní 20. sezona Řisut ve třetí nejvyšší soutěži tak není poslední.

Hokejové Řisuty slaví, ve 20. sezoně ve 2. lize soutěž udržely | Video: David Klier

Problém sobotního duelu ležel v rozmezí 31. - 36. minuty, kdy brankář Pánek, pozdější hrdina zápasu, třikrát inkasoval a hosté rázem vedli 4:1. Zásadní bylo, že se domácí v té chvíli nepoložili, ba naopak. David Růžička dvěma góly ještě do pauzy snížil na 3:4, když mu nejdřív fantasticky nahrál Petráš a pak měl hodně štěstí, že mu střílená přihrávka Bílka cvrnkla do brusle a od ní do brány.

Hned po druhé pauze Bílek z přesilovky prudce vyrovnal a pak to byly nervy. Nejblíž gólu byli hosté devět vteřin před sirénou, ale brankář Pánek famózně zasáhl a dostal Buldoky do prodloužení. V něm Petráš vysunul Čecha a ten sám před brankářem poslal černou gumu na místo určení.

Při následných oslavách na ledě byste pak nepoznali, zda Řisuty právě vyhrály Stanley Cup, nebo baráž o udržení druhé ligy. Radost byla obrovská.

"Všichni jsme rádi, že jsme to zvládli už doma a že jsme otočili z 1:4, je o to krásnější. Tým ukázal sílu a všichni makali na 120 procent. Řisuty do druhé ligy patří! Teď si užijeme oslavy záchrany a příští rok věřím v play-off," okomentoval pro Deník záchranu jeden z tahounů David Růžička, jemuž sezona nekončí, protože dostal díky kamarádovi čtyřměsíční hokejové angažmá ve skvělé destina - Novém Zélandu.

Také dvougólový Vítězslav Bílek si užíval nádherný pocit z obratu skóre. "Začátek byl opatrný a pak jsme nesmyslně polevili a oni nás potrestali. Ale pak jsme dostali ke konci dvě přesilovky, ty jsme proměnili a vrátili se do zápasu. Říkal jsem po druhé třetině klukům, že v nás věřím a že se na Moravu nevracím, že to zvládneme," hlásil řisutský kapitán.

Sám pak hned vyrovnal - tam pochválil za skvělou nahrávku Adama Zicha. "Povedlo se mi to trefit na 4:4 a už jsem věřil, že to zvládneme. A povedlo se, krásný hokejový pocit! Musím pochválit kluky, kteří tam nechali všechno. A teď si zaslouženě odpočinu a a nechám si obarvit hlavu, protože z toho mám šedivé vlasy," smál se Vítězslav Bílek.

HC Řisuty - HHK Velké Meziříčí 5:4 pp (1:1, 2:3, 1:0). Branky a nahrávky: 19. Bílek (Petráš), 37. Růžička (Petráš), 40. Růžička (Petráš, Bílek), 41. Bílek (Petráš, Zich), 61. Čech (Petráš) – 10. Slabý (M. Strnad, Trnka), 31. Křenek (Juráň, Paleček), 35. M. Strnad (Slabý, Doležal), 36. Kuba. Konečný stav série: 2:0.

Řisuty: Pánek – Kolářík, Zich, Volráb, Malovický, Růžička, Strnad, Janda – Mulač, Řepka, Okegawa – Pulda, Patyk, Čech – Procházka, Petráš, P. Janeček – Chamrád, Bílek, Výrut. Trenér: Roman Varga