První větší zlom zápasu přišel už v úvodu druhé třetiny, kdy kladenský Kubík pěkně využil po pasu Plekance přesilovou hrou a dorovnal tak vedení Sparty z první třetiny (Chlapík), ale už za půl minuty nechala kladenská obrana u tyčky volného Kašeho a ten nedal Bowovi šanci.

Rytíři se už k dalšímu vyrovnání nemohli prokousat. Mrzely je hlavně další přesilovky, které už přes řadu nadějných akcí Plekancova a Jágrova komanda nepovedlo využít. Spartě naopak stačilo ke gólu ve třetí třetině málo, Moravčík nastřelil brusli Řepíka a ten přišel ke gólu dost lacino.

Když už to vypadalo, že Rytíři body nezískají, zkusili dvě minuty před koncem odvolat gólmana Bowa a v power-play uspěl svou první trefou v dresu Kladna Kanaďan Jake Dotchin. Vzápětí navíc fauloval sparťan Sobotka, hosté se poradili, opět odvolali gólmana a v převaze šesti proti čtyřem Jágr servíroval Plekancovi na bombu k tyči – 3:3!

Zdroj: Jan Šejhl

Dechberoucí bylo i prodloužení, ale z obou stran. Nabitá 02 arena se skvěle bavila, Chlapíka vychytal v jasné tutovce Bow, na druhé straně zastavila Kubíka tyčka.

Lidé v hledišti se pak bavili i při nájezdech. Proti Brnu slabý brankář Bow předváděl famózní zákroky a nepustil ani gól. Na druhé straně zachránila Saláka při střele Krista tyčka, ale druhý specialista na nájezdy Matyáš Filip už roztáhl jeho betony a pak mu mezi ně pustil svojí dokonalou trefu.

Děkovačku kotle fanoušků Kladna sil prohlédněte na videu:

Zdroj: Jan Šejhl

„Musíme být šťastní, protože jsme dvě a půl minuty před koncem prohrávali o dva góly. Navíc v naší situaci jsou to zlaté dva body, které jsme ztratili ve čtvrtek s Kometou a dnes jsme si je vzali zpátky,“ usmíval se spokojený kouč Rytířů David Čermák.

Někdejší kladenský dorostenec a dnes trenér Sparty Josef Jandač byl naopak smutný už kvůli tomu, že na Spartu konečně dorazila vysoká návštěva (hlavně na Jaromíra Jágra). „Závěr byl špatný a zkazil utkání. Nebyli jsme lepším týmem, přesto jsme to měli dohrát do vítězného konce. Nakonec si Kladno bod zasloužilo a v prodloužení byly šance na obou stranách. V nájezdech tam buď nasypeme všechno, nebo nic, tam se nám to zatím nesešlo,“ mrzelo Jandače, podle něhož Spartu trochu dobíhá náročný program a s Kladnem její hráči tahali nohy.

David Čermák zhodnotil i hvězdy svého týmu Tomáše Plekance a Jaromíra Jágra. Oba na Spartu zahrát umí. „Když se jim daří, máme výsledky. Je ale potřeba, aby se přidaly i další lajny. Kluci jsou ale skvělí hokejisté a dokazují to pořád. Navíc tu byla výborná atmosféra a všem se hraje lépe,“ chválil

Čermák a postřeh k Jágrovi přidal i Josef Jandač. „Pořád hraje výborně…“

Sparta Praha - Rytíři Kladno 3:4 po nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0). Branky a nahrávky: 13. Chlapík (Moravčík, Thorell), 25. Kaše (Chlapík, Doležal), 44. Řepík (Moravčík, Jandus M.) – 24. Kubík (Plekanec, Dotchin), 58. Dotchin (Plekanec), 60. Plekanec (Jágr), rozh. náj. Filip. Rozhodčí: Hodek, Pilný – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváků: 14126.

Sparta: Salák – T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, A. Polášek, Mikliš, Jurčina, M. Jandus – E. Thorell, Sobotka, M. Řepík – Z. Doležal, F. Chlapík, D. Kaše – Buchtele, Zikmund, M. Forman – Prymula, Hašek, J. Konečný.

Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, K. Wood, Nilsen, Donaghey, Ticháček, Funk – Hlava, Plekanec, Jágr – Dvořáček, A. Kubík, M. Beran – Račuk, Filip, Melka – Hajný, Pitule, Kristo.