Sledujete dění na právě hraném French Open?

Trošku ano, na nějaké zápasy jsem se dívala, ale s malou to jde sledovat vždycky jenom tak po očku, protože pořád někde lítá. (smích)

Co zatím říkáte na výkony českých hráček?

Máme spoustu mladých a talentovaných tenistek, na které je radost se dívat a člověk si pak může užít zajímavé zápasy.

Co soudíte o kauze kolem japonské tenistky Naomi Ósakaové, která se rozhodla bojkotovat tiskovky a následně z turnaje odstoupila?

Tour je obrovsky náročná na psychiku, teď se k tomu navíc přidala bublina a nutnost pořád se testovat. Naomi vstoupila do tenisu hodně mladá, takže to pro ní musel být velký nápor. Třeba si odpočine a vrátí v plné síle.

Vy jste před šesti lety na French Open dokráčela až do finále, kde jste po bitvě prohrála se Serenou Williamsovou. Byl to největší úspěch kariéry?

Díky Bohu těch výsledků bylo víc, takže není jednoduché vybrat jeden, každopádně patři mezi ty největší.

Když sledujete dění na French Open, neláká vás to zpátky na kurty?Ne, vím, co obnáší, abych tam mohla hrát a za těch patnáct let už toho bylo dost.

Zahrajete si ještě tenis?

S Tomášem (Plekancem – partner Šafářové – pozn. red.) si chodíme pinknout. Tenis mě pořád baví. Zůstávám nadále aktivní, ale na nějaké zápasy to nevidím.

Je náročnější bojovat na kurtech proti soupeřkám, nebo vychovávat dceru?

Každé má to svoje, ale obojí je jednoznačně radost.

Budete ambasadorkou olympijského festivalu v Brně. Na co se lidé mohou těšit?

Jsem ráda, že se věci pomalu vrací do normálu. Děti konečně zase mohou sportovat. Právě olympijský festival pro ně bude dobrá příležitost, jak si vyzkoušet tradiční a taky netradiční sporty a třeba vidět i olympioniky.

Zúčastnila jste se třech olympiád, která pro vás byla nejlepší?

Olympiáda je vždy zážitek. Každá byla jiná a něčím specifická. Musím zmínit samozřejmě Rio. Když člověk získá medaili (s Barborou Strýcovou vybojovala bronz ve čtyřhře – pozn. red.), rád na to vzpomíná. Myslím ale, že jsem si svoje už užila a stačilo.

Cinkne to tenistkám i letos?

Je tam spoustu nadějí, v Riu se vybojovaly tři medaile, doufám, že jich bude ještě víc. Mohlo by to klapnout.

Bude jedno z želízek v ohni i Barbora Krejčíková?

Hraje skvělý tenis. Pokud to tak půjde dál, šanci má.

Budete v následující sezoně v hokejové extralize fandit Kometě, nebo Kladnu s Tomášem Plekancem?

To je opravdu těžká otázka (smích). Budu přát oběma týmům.

S partnerem jste byla na tripu po Evropě. Jak jste se měli?

Bylo to skvělé. Zrovna se otevřelo Rakousko a Itálie a užívali jsme si, že tam ještě nikdo nebyl.