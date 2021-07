Krásné počasí, přátelská atmosféra, ale také bojovná nálada. Tak vypadal už 24. ročník letního setkání fanoušků hokejových extraligových klubů. "My tu ligu stejně vyhrajem a stejně vyhrajem..," zazpívali si společně fandové Třince, Litvínova, Pardubic, Sparty, Liberce, Kladna, Českých Budějovic a dalších klubů.

Setkání fanoušků extraligy hokeje v Českých Budějovicích | Foto: Deník/ Kamil Jáša

"Čtyřiadvacítka je moje číslo, tato akce koná už počtyřiadvacáté," vyprávěl s úsměvem na tváři jeden z hlavních organizátorů Pavel Pajky Vágner. Pořadatelství se v roce 2021 zhostili fandové klubu Madeta Motor České Budějovice. "Titul vyhraje Motor, to je jasná věc. O ničem jiném neuvažujeme. Věříme tomu. A kdo bude druhý? To nás nezajímá," říkal Vágner a přidávali se k němu i jeho kolegové. "Já si myslím, že vyhraje Dynamo," oponoval fanoušek Pardubic, který ale rychle doplňoval: "Tady jsem v Budějovicích, že? Dynamo je fotbal, aha. To jsem si neuvědomil. Já myslím samozřejmě pardubické hokejové Dynamo," upřesnil. Kladeňák Martin Kořínek alias Kořen dorazil dokonce v kiltu: "Měl bych říct, že vyhraje Kladno. Ale neřeknu. Zvítězí ten nejlepší. Hlavní je, že my jsme tady všichni kamarádi."