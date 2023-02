Jak vás může nakopnout, že jste proti Spartě do poslední chvíle sahali alespoň po bodu? Měli jsme to podobně i s Olomoucí. Síla v týmu je. Nikdo nic nevypouští. To je důležité. Ale stála proti nám obrovská kvalita. Pak si to ohlídali.

Jaký pocit ze zápasu převládne?

Přišlo mi, že jsme ze začátku nastupovali s moc velkým respektem s tím, kde je Sparta v tabulce. Za mě to bylo zbytečné. Pak to z nás spadlo, jako bychom neměli co ztratit. Začali jsme hrát, dostali jsme se do toho. Škoda, že jsme to nedotáhli alespoň do prodloužení.

V závěru ale tlak byl velký, že?

Je to tak. Spartu ale podržel gólman, který chytal dobře. Musíme to hodit za hlavu. V neděli nás čeká další zápas, který musíme vyhrát.

Byla by jen taková nadstavba, kdyby se vám podařilo porazit Spartu?

Do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát. Nic víc, nic míň. Nemůžete nad tím uvažovat tak, že by to byla nadstavba.

Bylo rozhodující, že přesilovky ve třetí třetině nestály za nic?

Tím jsme si samozřejmě nepomohli. Kluci ze třetí a čtvrté lajny vybojovali fauly. Udělali skvěle svoji práci. Od nás, kteří jsme na přesilovky šli, to nestálo za nic. Musíme na tom zapracovat a v neděli zabrat.

Měli jste ale i dost šancí, kdy zbývalo puk jen doklepnout do brány. Chyběl vám ten potřebný tlak?

Dali jsme o gól míň než soupeř, tak koncovka nebyla ideální. Pořád si říkáme, že musíme vyvíjet tlak do brány. Musíme na tom pracovat i v tréninku. A věřit, že to v neděli zlomíme.

Máte za sebou Spartu, příště vás čekají Vítkovice. Tedy dva týmy, které bojují o druhé místo. Bude to v neděli jiný hokej?

Bude to podobný zápas. Musíme chytit jeho začátek a budeme chtít vyhrát za každou cenu.

Dá se tedy čekat, že zápas sezony přijde příští týden v Českých Budějovicích?

Tak to je, tak to vyšlo. Je těžké to dohánět na konci. Ale šance tu pořád je, tak ji budeme chtít využít.

Může být motivací, že ještě můžete dosáhnout i na play off?

Motivace je obrovská. Tu ale mají všichni stejnou. Věřím, že to budeme my, kdo se bude nakonec radovat.

Může být výhodou, že je Kladno zvyklé na boj na konci tabulky?

Taková výhoda to není. Je těžké hrát celou sezonu dole. Samozřejmě s tím musíme umět pracovat a poučit se z každého zápasu.

Už možná deset zápasů říkáte, že hrajete o vše. Dá se ještě něco vůbec změnit?

Od ledna jsou to play off zápasy pro všechny. Tím, že dvanáct týmů se dostává do play off, tak všichni mají o co hrát. To je jednu stranu super. Jsou to tedy play off zápasy a my se tomu musíme umět přizpůsobit.

Jak vám pomohl vyprodaný zimák?

Je to super. Je to náš šestý hráč. Dá se říct, že je to povolený doping. Když jsme dali gól, tak nás fanoušci neskutečně hnali dopředu. Jsme vděční, že si lidé našli cestu. Moc jim děkujeme.

Jan Šejhl