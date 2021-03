Kladno nikdy nemělo závratné návštěvy na hokejových zápasech. Dokonce ani v dobách, kdy získalo čtyři tituly v řadě. Ale každý hráč, který si modrobílý dres navlékl a vjel na led monolitického betonového stadionu, vám potvrdí, že díky fanouškům tady skoro vždycky vládla vynikající hokejová atmosféra. A hráči Rytířů litují, že o ni v letošním play off přijdou. Ne však úplně.

Kladno - Pardubice 3:5. | Foto: Roman Mareš

Členové kladenského fanklubu tradičně před rozhodující fází sezony spojili síly a vytvořili projekty na podporu svých miláčků. Jako první to byly hlasové chorály, které fanoušci vytvořili s podporou klubové režie, a v posledních dvou zápasech základní části se už z ampliónů ozývaly zkušebně známé pokřiky. „Je to o hodně lepší, protože ticho je hrozné. Samozřejmě je poznat, že je to pouštěné a ne živě, ale pořád je to lepší než ticho. To je strašné,“ má jasno útočník Rytířů Antonín Melka.