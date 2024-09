Vše sice zapomenuto není, ale s novou sezonou se všem vrátila chuť svůj klub podpořit. Pochod na první zápas je dobrým pokusem vrátit na stadion v Kladně nadšené fans, kteří klub budou podporovat. „S nápadem přišli Kladno Boys,“ říká Jaroslav Zelenka z Fanklubu Poldi, fanoušci se totiž v poslední letech rozdělili na frakce a kromě zmíněných Boys a Fanklubu stojí v řadě ještě Haldaři a Podfuckáři. „Ale na podstatných věcech se domlouváme společně,“ podotýká Zelenka.

V jubilejním stém roce od založení kladenského hokejového klubu se tedy fanoušci vydají z Náměstí Starosty Pavla až na zimní stadion.

Sraz je už v 15:30 před budovou magistrátu, tam následuje společné foto a v 16 hodin se průvod vydá hlavní třídou směr Náměstí Svobody a pak přes Náměstí E. Beneše a Amálskou ulici a následně ulicí Ke stadionu k ulici Hokejových legend. Tam stojí opravený, ale starobylý stadion, jenž v minulosti hostil řadu skvělých bitev a vyrostli tady ti nejúžasnější hráči, které kdy český hokej vychoval.

„Pochod pořádáme na počest zahájení sté sezony a všech lidí, kteří se o kladenský hokej zasloužili ať už na ledě nebo u něj. Podle ohlasů na sociálních sítích přijdou i lidi, kteří normálně do kotle nechodí, vezmou děti, vnuky,“ říká další fanoušek Aleš Sabo a Jaroslav Zelenka ho doplňuje s výzvou: „Kdo půjde s námi, vezměte si vlajky, šály, dresy, trubky, klaksony, všechno, co ke Kladnu a fandění patří!“

Chystá se také velké choreo

Část fanoušků chtě nechtě musí průvod oželet, bude totiž v útrobách stadionu připravovat speciální choreo, které vytvořili na první zápas. Co bude jeho motivem, to prozradit tradičně nechtějí, jen upřesňují, že se nebude vztahovat ke stoletému výročí. „To necháme až na zápas s Plzní 13. listopadu, ten den to bude rovných sto let od založení,“ vysvětluje Aleš Szabo.

Jágra viděli na způsob Rockyho

Jak se kladenští fanoušci těší na nový extraligový ročník? Věří ve zlepšení týmu? Oba mají rozdílný pohled, Aleš Szabo je optimista a dokonce věří v účast v předkole. „Budu riskovat, ale vsadím si na to,“ směje se, zatímco Jaroslav Zelenka je opatrnější. „Nestal se žádný radikální řez, ale tým vypadá kvalitněji než předešlý a musíme doufat, že jeho výkony budou lepší. Ale to se ukáže teprve v průběhu sezony. S předkolem nevím, spíš doufám než věřím,“ říká.

Co se týče soudržnosti s mužstvem, tam Zelenka připomíná starou pravdu, kterou fanouškům říkával už nebožtík Eduard Novák, legenda. „Tvrdil, že impuls musí vždycky přijít od hráčů. Když hrají dobře, bojují, dají nějaký gól, vždycky se chytnou i diváci.“

Fanoušky chce naposledy strhávat svými výkony také Jaromír Jágr. Jestli není milován jako šéf klubu, pak jako hráč je v české historii nepřekonatelný. A teď ohlásil, že jde do své poslední sezony.

Jak se na ni těší kluci z kotle? „Záležet bude na jeho zdraví, jestli mu vydrží. Když z toho vypadne třeba na měsíc, už to pro něj bude těžké. Ale je to jeho poslední sezona, tak se mu snad vydaří zdravotně a herně pořád ještě umí předvést zajímavé věci. Já hlavně doufám, že když je to jeho poslední sezona, že to nebude také poslední sezona pro kladenský hokej,“ hlásí Jaroslav zelenka s odkazem na to, že JJ68 zatím neřekl, jak to bude po téhle sezoně a zda v klubu zůstane.

Aleš Sabo pracuje v pražské Zoo a v hlavním městě Jágra několikrát viděl, jak dře. „Běhal po pražských schodech jako Rocky Balboa, na různých místech ho viděli i známí pohromadě s Romanem Červenkou. Takže maximum, aby se dostal do nějaké formy, udělal. Teď jde o to, aby mu vydrželo zdraví, pak může být pro Kladno ještě přínosem,“ dodává Aleš Sabo.

Teď už se nejen on, ale i Jarda Zelenka a všichni fanoušci Rytířů Kladno těší na páteční odpoledne, až nová hokejová horečka vypukne.