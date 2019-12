„Jsem rád, že jsem mu dal gól, i když byl prd platný. Ale alespoň jsem mu ho dal,“ měl alespoň trošku radost navrátilec mezi Rytíře.

Po průběhu první třetiny, kdy měli domácí tlak, je to pro vás dobrý výsledek?

Asi je to spravedlivé. Ke konci mohly vyhrát oba týmy. Byly tam přesilovky. Dobře zachytali oba gólmani. Ale myslím, že remíza po základní části byla spravedlivá.

Přeci jen jste měli v první třetině pouze čtyři střely a domácí měli tlak.

Nemyslím si, že bychom byli pod nějakým tlakem. Čtrnáct minut jsme byli dobří v defenzivě. Je pravda, že když dali gól, začali jsme trošku zmatkovat a nehráli jsme to, co jsme si řekli. Od začátku druhé třetiny jsme se zase domluvili, že to musíme zlepšit a hrát tak, jak jsme to trénovali. Potom se hra vyrovnala.

Vypadalo to, že na střídačce panovala po šedesáti minutách s remízou spokojenost. Bylo to tak?

To nebylo jen z toho, že máme bod, ale měli jsme radost z celé hry. Osobně jsem spíš zklamaný, že máme jen bod, protože jsme před koncem mohli rozhodnout. Ta radost byla z toho, že naše hra nebyla špatná a máme se od čeho odrazit.

Říkal jste, že se v Kladně nic nezměnilo, ale jádro týmu je mezitím trochu jiné. Jak na vás při premiéře tým působil?

Dobře. Kluci makají, dřou jako koně. Je vidět, že si váží každého bodu. Do utkání jsme nešli s poraženeckou náladou, že v Třinci dostaneme, ale jeli jsme sem vyhrát. Musím to vzít i na sebe. Měl jsem tam tutovky a měl jsem dát góly, protože od toho v Kladně jsem. Ale nevadí. Bod je v téhle situaci zlatý.

Ve třetí třetině a v prodloužení jste měli přesilovky a to byla šance na rozhodnutí, že?

Byla. Třetí třetina byla dobrá. Prodloužení jsme teda nezahráli dobře. Byla tam cítit nervozita, chyběla tomu finální nahrávka. Buď jsme puk moc předržovali nebo jsme měli akci nepřipravenou. Ale je pravda, že jsem byl v Kladně na jediný trénink a přesilovky jsme trénovali jen pět na čtyři. Možná to může být i tím. Vylepšíme to a budeme dávat góly.

Stále chybějí Jágr, Réway, Valský, teď se k tomu přidal i Stach. To jsou všichni klíčoví hráči…

Jsou. Až se vrátí, budu mít těžký boj o flek (směje se). Vtipkuji, ale ti hráči neskutečně chybějí. Každý z nich má něco odehrané a má zkušenosti. Kdyby tu byli tihle čtyři, tak jsme silnější. Na druhou stranu kluci, kteří hráli místo nich, neskutečně makali. Klobouk dolů.

V nájezdech jste uspěli střelami mezi betony. Bylo to nějak cílené?

Ne, vůbec jsme se o tom nebavili. Každý jsme zkusili to svoje. Od té doby, co trenéři řekli mé jméno, tak jsem věděl, co udělám. Nechtěl jsem nic vymýšlet a vyšlo mi to. Ale vyšlo mi to hlavně proto, že na Kubu (Štěpánka) jsem toto v Pardubicích nikdy nezkoušel. A na konci se mě ptal, kde jsem na tohle přišel, že takové věci nedělám (usmívá se).

Jak se vůbec zrodil váš příchod do Kladna?

V den, kdy vyplynulo na povrch, že definitivně končím v Pardubicích, tak si můj agent volal s Jardou. Jarda mi pak zavolal, měli jsme docela dlouhý rozhovor mezi sebou. Řekli jsme si různé věci a hned ten den jsem na nabídku kývl, že půjdu na Kladno.

V Kladně moc hráčů už nepamatujete. Jedním, kterého ale můžete pamatovat více, je Víťa Bílek, se kterým jste v Třinci začínali v první lajně. Mělo to třeba vliv, že když se znáte, tak vás trenéři dali rovnou k sobě?

Ne, v tom to nebylo. Ale kluků znám více. Dalo by se říct, že tak třetinu. Když jsem byl v Kladně, oni byli mladí, pendlovali mezi áčkem a juniorkou či první ligou. Takže se známe.

Během zápasu jste se přesunul z levého křídla na pravé. Nedělalo vám to třeba problém?

Taková byla dohoda s trenéry. Řekli jsme, že mě ze začátku dají na levé křídlo a během zápasu přehodí na pravé. Nevadilo mi to. Popravdě, čekal jsem to horší. Ale jsem univerzální hráč, dovedu zahrát i centra, takže to nedělalo problém.

Vždy jste míval na dresu 25, ale to je v Kladně obsazené. Co s tím?

Budu mít 52 (směje se).

Z vašeho příchodu nebyli všichni fanoušci úplně nadšení. Chtěl byste jim takto něco vzkázat?

Popravdě, nic jsem nečetl. Tak to prostě je, že ohlasy budou pozitivní i negativní. Jednoduše budu makat, dřít, fárat a musím si fanoušky získat zpět svou hrou a srdíčkem, které je mi vlastní. Jestli mi budou fandit nebo ne, to už neovlivním. Ani je o nic nebudu žádat, ale jak říkám, musím si je získat právě tím, jak hraji.

Jan Šejhl