Ve třetím barážovém duelu si hokejisté Kladna poradili s domácím Zlínem až nečekaně hladce. Značně tomu pomohly i dva rychlé góly. Už ve druhé minutě na 2:0 zvyšoval Matyáš Filip. Třiadvacetiletý forvard se prosadil v okamžiku, kdy se na led vracel vyloučený Gazda. „První dva góly to zlomily, dalšími jsme si to už jen pojistili,“ usmíval se rodák z Jindřichova Hradce.

Druhé utkání baráže Kladno - Zlín. Matyáš Filip | Foto: Roman Mareš

Vyhráli jste vysoko. Čím to, že vám to tak sedlo?

Pomohl nám dobrý začátek. I když tam bylo pár chyb, odehráli jsme dobrou první třetinu. Tam se zápas zlomil.

Dá se říct, který gól byl zlomový?

Těžko říct. Asi ty první dva, které přišly rychle po sobě. Pak už jsme si to jen pojistili.

Bylo na Zlínu vidět, že si pak ani nevěří?

Nevím, jestli nevěřili, ale bylo dobré, že my nepolevili a hráli jsme pořád stejně. Nedali jsme jim čuchnout.

Druhý i třetí zápas rozhodly dva rychlé góly v úvodu. Čím to mohlo být, že se vám dařily začátky?

To je těžké říct. Možná v tom hrálo roli, že první zápas jsme nebyli rozehraní. Pak se povedlo zlomit gólmana a rázem nám to tam padá. Snad to urveme v pátek a vyhrajeme celou sérii.

Jak udržet koncentraci, když vedete o tolik gólů?

Zaměřovali jsme se na to po první třetině, že takhle chceme zápas dohrát. Každý gól navíc byl dobrý, ale hlavně jsme se chtěli přenést do pátečního duelu. Splnili jsme si své úkoly dobře.

Poprvé jste donutili střídat brankáře Hufa. Myslíte, že se vám ho povedlo zlomit?

Napadalo nám to tam. To je jedině dobře, ale doufám, že jsme si ještě něco schovali na pátek. Série není u konce. Musíme předvést to samé, abychom to mohli ukončit.

Jak složité bude nepodlehnout dojmu, že za stavu 3:0 na zápasy už je v baráži hotovo?

První a druhý zápas byly vyrovnané. Bude se začínat zase za stavu 0:0, tak musíme nastoupit stejně. Když budeme opět plnit, co máme, tak věřím, že uspějeme.

Ke konci Zlín ukázal své šance. Ukázal, že to ještě nedá zadarmo?

Jim nezbývalo nic jiného než ukázat, že ještě něco zahrají, že do toho půjdou naplno a něco si přenesli do dalšího zápasu. Prohrávat o sedm gólů není nic příjemného.

Jak moc mrzí, že jste neudrželi pro Brízgalu nulu?

Říkali jsme si, že mu chceme pomoci k další nule. Celou sérii předvádí výborný výkon. Za to mu patří velký dík. Bohužel v oslabení se Zlín prosadil.

Přesto při takovém výsledku musí být radost hrát. Jaké byly emoce na střídačce?

Je to fajn pocit takhle vyhrávat. Ale rozhodně bychom byli radši, kdybychom hráli play-off extraligy. Bohužel baráž je v Kladně druhý rok po sobě. To nás mrzí, ale pokazili jsme si to sami, tak si to musíme odbojovat do konce a nezklamat fanoušky.

Ve Zlíně byla i spousta kladenský fanoušků, kteří byli opravdu hlasití. Jak jste to vnímali?

Jsem rád, že v takovém počtu přijeli. Po první třetině byli ve Zlíně slyšet jen oni. Domácím se nedivím. Ti se zase rozjeli ve třetí třetině. Naši fanoušci při nás stojí celou sezonu, i když se nedařilo. Jsme za to moc rádi.

Jan Šejhl