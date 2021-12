Jaký byl zápas s Litvínovem?

Už jsme potřebovali tu sérii zlomit. Měli jsme výbornou první třetinu, ale ve druhé jsme si to pokazili oslabeními. Naštěstí ve třetí jsme to nevzdali a nepoložilo nás ani vyrovnání. V prodloužení jsme to urvali.

Jaké bylo rozhodnout utkání a ještě tam pěkným gólem?

Je to úžasné, ale lepší by bylo, kdybych trefil prázdnou bránu ještě ve třetí třetině a bylo by to za tři body. Takhle máme jen dva. Ale i za ně jsme rádi. Každý bod dobrý. Bohužel jsme jeden ztratili.

Po přihrávce Suchánka jste skutečně měl v závěru obrovskou šanci, ale puk vám sjel, co si ji vyčítáte?

Popravdě ani sám nevím. Dostal jsem nahrávku, chtěl jsem zakončit, ale bohužel jsem si to ještě zpracovával. Chtěl jsem to zvednout, ale puk mi sjel a nevyšlo to.

Kdy jste se dozvěděl, že s vámi a Jaromírem Pytlíkem naskočí Jaromír Jágr?

Včera po tréninku jsme ještě s Mírou stříleli a Jarda za námi přijel. Nebylo to vůbec špatné.

Co po vás chtěl?

Už jsem s ním odehrál nějaké zápasy loni i letos. Takže vím, co po mně chce. Jen Mírovi Pytlíkovi jsme museli říct. Ale je to furt to samé. Chce, abychom hráli u sebe, abychom mu pomohli. On zase pomůže nám. Chtěl, abychom bruslili. Plnili jsme to dobře a myslím, že s námi byl spokojený. Občas nás i pochválil (směje se).

Byl to pro vás mladíky Jágr jakýmsi impulsem?

Osobně už to tak neprožívám. Ale je dobře, že hraje. Má týmu co dát. Proti Litvínovu dal i gól. Hlavně, aby mu drželo zdraví.

