Fintu při nájezdu vybrala i televize. Kubíkovi poradil změnu Filip

Zvyšoval na 4:1 a byl to nakonec vítězný gól. Pro kladenského mladíka Adama Kubíka byl ten hradecký už 17. v sezoně a ještě na ledě klubu, který si ho před lety vybral jako posilu, ale pak ho pustil zpátky do mateřského Kladna. "Nebyl to z naší strany hezký zápas. Ale zahráli jsme to, co jsme potřebovali. Vydařila se nám první třetina, kdy jsme několikrát ujeli. Pak už jsme si to pohlídali a vezeme cenné tři body," radoval se velký talent.

Jsi dobrej! říká Jake Dotchin Adamu Kubíkovi. Ten je zatím nejlepším střelcem Kladna v extralize. | Foto: Foto: Roman Mareš

Jeho zásadní dík mířil k brankáři Landonu Bowovi. Ten čelil 68 střelám a inkasoval jen tři branky. Podle Kubíka zachytal výborně, ale pochválil i všechny ostatní bojovníky. "Bowsimu jsme hodně pomáhali. Snažili jsme se hrát blízko brankoviště a uklízet puky," vysvětloval Kubík. A popsal i svou trefu z trestného střílení, které si vykoledoval nečekaným únikem "zestoje" v oslabení. "Chtěl jsem nahrávat na Matyho Filipa, ale on puk nezpracoval. Pak se vrátil ke mně a už mě museli faulovat," popisoval střelec a přiznal, že původně jet nechtěl, protože mu nájezdy poslední dobou moc nešly. "A to ani na tréninku. Už jsem se vracel na střídačku, ale trenéři mě poslali, ať si ho odjedu," smál se Kubík, jehož parádní kličku do forhendu vybrali jako jednu z tref kola i moderátoři televizního pořadu Buly. "Chtěl jsem udělat kličku do bekhendu, ale Maty Filip mi na tréninku říkal, ať to nedělám. Tak jsem vymyslel něco jiného," dodal Adam Kubík. Autor trefy, který rytířům zajistila výhrou v Hradci po 28 letech. Jan ŠEJHL 68 střel na bránu! Teď si dám dlouhý spánek, usmíval se Bow Hokejová senzace, Rytíři poprvé vyhráli v Hradci