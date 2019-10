Souboj slovenských reprezentačních brankářů byl k vidění v 6. kole hokejové Tipsport extraligy v Kladně. Úspěšnější byl zpočátku zkušenější olomoucký Branislav Konrád, ale postupně se účty srovnaly a mladší Denis Godla vynesl svoje Kladno k dalším bodům do tabulky.

Po výhře ve Zlíně Kladenští začali sice sebevědomě a měli dvě přesilovky, ale pak přišlo rychlé vystřízlivění. Nestihli kombinaci soupeře na modré a Nahodil po přihrávce Olesze mířil sám na bránu. Godlovi nedal šanci, Olomouc ožila a přidala z brejku ještě jednu branku, když Skladaný objel Nashe a trefil se pod Godlovu volnou rukavici.

Kladno zaostávalo v soubojích, drsná olomoucká obrana nenechala rozjet jeho útočnou mašinu. A když propadla obrana v úvodu druhé části a Irgl trestal v úniku třetí brankou, spadly domácí akcie na úroveň roku 2008. "V tu chvíli to pro nás bylo skvělé, ale i Kladno hrálo od první minuty výborně a mělo velký pohyb," mínil trenér Olomouce, někdejší hráč Kladna Jan Tomajko.



Domácí David Čermák litoval, že Rytíři nevyužili dobrého úvodu zápasu a místo vedení naopak prohrávali. "Dostali jsme se do tlaku dvěma přesilovkami, i když jsme je neodehráli dobře. Pak ale přišly dvě chyby a soupeř je potrestal, navíc přidal i třetí. Nevypadalo to s námi dobře," popisoval těžké chvilky pro domácí tým.



Planetami pootočil kdo jiný než Jaromír Jágr. Po křídelním úniku pověsil puk pod Konrádovo břevno a po chvíli už to bylo 3:2, když Machačovu akci dokončil dorážkou z brankoviště Redlich. Stadion explodoval ve 38. minutě poté, co Jágr ve skrumáži přikopl puk Zikmundovi a loni nejlepší střelec Kladna dal svůj první extraligový gól kariéry. "Myslím, že nás nakopl ten první gól," chválil Jaromíra Jágra a jeho dokonalou ránu trenér Kladna David Čermák.



Poslední dějství, to byla výborná podívaná, ale pro silné nátury. Obě mužstva mohla strhnout výhru na svou stranu, domácí při břevnu Austina a hosté dokonce z trestného střílení! Jenže hlavní hvězda kohoutů Irgl faul Godly na svého spoluhráče Koloucha nepotrestal, slovenský démon v bráně ho vystál dokonale. "Kladno mělo ve třetí třetině asi víc šancí, ale my zase to trestné střílení. Bohužel jsme ho nevyužili," mrzelo Jana Tomajka.



Rozhodlo až prodloužení, které se na rozdíl od Vítkovic už povedlo Rytířům. Zikmund ujel se Stachem do úniku dvou na jednoho a perfektní ranou do vinglu rozhodl. "Prodloužení je loterie, ale přišlo tam přečíslení a dostali jsme gól. Bohužel, pro nás je to ztráta, protože vedení 3:0 bychom si neměli nechat utéct," dodal zklamaný Jan Tomajko, který navíc litoval i ztráty obránce Jana Jaroměřského, který odstoupil už během první třetiny.



David Čermák byl rád, že Kladna navázalo na výhru ze Zlína. "Chtěli jsme ty body doma potvrdit a povedlo se , i když jsme vyrovnali trochu se štěstím. Ale po našem prvním gólu jsme zase začali být aktivní a to se vyplatilo," dodal.

Krásná rozlučka i dlouholetého mluvčího klubu Vítka Herala, jemuž kotel vyvěsil v úvodu transparet s nápisem: Vítku díky, zůstaň jedním z nás. Takové sepjetí fanoušků a mluvčího je hodně nestandardní.

V dalším kole hostí Kladno opět doma Liberec, hraje se až v sobotu.

Rytíři Kladno – HC Olomouc 4:3 pp (0:2, 3:1, 0:0 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Jágr (Zelingr, Kehar), 34. Redlich, 38. Zikmund, 62. Zikmund – 10. Nahodil (Olesz, Švrček), 13. Skladaný (Hecl), 22. Irgl. Rozhodčí: Hodek, Horák – Jindra, Zíka. Diváci: 3625

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Zelingr, Barinka, Smetana – Jágr, Zikmund, Valský – Redlich, Stach, J. Strnad – Hajný, Machač, O'Donnell – Réway, T. Kaut, Š. Bláha.

Olomouc: Konrád – Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta – Klimek, J. Knotek, Ostřížek – Irgl, Kolouch, Strapáč – Olesz, Nahodil, Burian – Hecl, Skladaný, V. Tomeček.