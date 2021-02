O kapku lepší hokej, tak byl zápas v rámci podpory nadace Kapka naděje pojatý a Rytíři v něm nastoupili ve speciální sadě bílo-oranžových dresů, které budou vydraženy a peníze půjdou právě na konto nadace. A skutečně, Rytíři konečně po čase předváděli o docela slušně velkou kapku lepší hokej než v posledních duelech.

A dostali za to i poděkování, skupinka fanoušků je totiž pozorovala celý zápas za sklem vchodových dveří do stadionu a na konci odpálili i pyrotechniku. Několik hráčů za nimi vyrazilo i na děkovačku.

Zápas samotný by možná vypadal jinak, kdyby Frýdek hned v první minutě ze dvou velkých šancí skóroval. Jenže Brízgala byl proti a místo toho bleskově otevřel skóre Marosz. Útočník, který se evidentně hodí víc do extraligy, ve hře nevyniká pohybem, ale boduje pravidelně a podílel se zásadně i na čtvrté brance Gumana v prodloužení. Mezitím ještě došlo ke dvěma důležitým střetům jmenovců Suchánků. Úspěšnější byl kladenský Jakub, jehož dvě rány propluly až do sítě Tomáše, brankáře Frýdku. První přímo a druhou dorazil svým premiérovým zásahem v kladenském dresu Machala.

Právě Machala byl důležitou postavou druhého dějství. Dvakrát jel sám na Suchánka, pak na něj pálil z bezprostřední blízkosti, ale ani jednu tutovku v gól nepřetavil. Místo toho se trefil někdejší kladenský útočník Mikulík, snížil na 4:1 a utkání dostalo šťávu. Dokonce takovou, že hostující mladíček Macháček sundal rukavice a mřížku, aby se pobil s kladenským obrem Suchánkem. Ten ale do nerovnovážného souboje s divokým mládím jít nechtěl.

Kladno už duel dohrálo celkově v klidu. Dál mělo dost šancí, ale hosty do nich pouštělo také. Gól dal už dal pouze Plekanec přesnou dorážkou v přesilovce, naopak dvojnásobnou početní převahu Rytíři nezužitkovali. To už hráli bez zraněného Američany Fryeho, jenž odstoupil.

"Jsme rádi, že jsme tlak v první třetině proměnili v góly, což nás popohnalo a drželi jsme dobrou úroveň hry. Druhá část už byla rozkouskovaná spoustou vyloučení a nemohli jsme se dostat do hry. Hru jsme ale kontrolovali a jsme rádi, že se nám konečně povedlo nastřílet víc branek, to je super" těšilo jednoho z asistentů Kladna Jana Kregla. Dodal, že se Kladno zapojilo už podruhé do projektu O kapku lepší hokej. "Do takových věcí se zapojujeme rádi."



Hostující asistent Jiří Raszka se shodl s Kreglem, že rozhodla první třetina. "Tu jsme neodehráli vůbec dobře, chyběl nám pohyb i důraz kolem brány. Dostali jsme čtyři branky a to se proti tak kvalitnímu týmu jakým je Kladno těžko otáčí. Ale ve zbylých třetinách jsme kluky nabádali k lepšímu bruslení, jednoduchosti a hra se vyrovnala. Snížili jsme, měli i další šance a bylo to ještě otevřené, bohužel jsme si vůbec nepomohli přesilovkami. Musím uznat, že tam nás soupeř k ničemu nepustil, hrál celoplošně a vysoko napadal. Bohužel jsme nedali ani další tři velké šance, na góly se strašně nadřeme. Tak jak jsme hráli ve druhé a třetině, musíme pokračovat v neděli na Slavii," přeje sil Raszka.

Rytíři Kladno – Frýdek-Místek 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 2. Marosz (Kubík, Kehar), 10. Suchánek (Machač), 13. Machala (Suchánek), 18. Guman (Marosz, Snuggerud), 44. Plekanec (Hlava, Melka) – 27. Mikulík (Šedivý, Kindl). Rozhodčí: Barek, Květoň – Roischel, Dědek. Vyloučení: 7:7, navíc Macháček (FM) na 10 min. Využití: 2:1. Střely na branku: 30:15.



Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Zajíc, Snuggerud, Kehar, Suchánek, Zacharčuk – Hlava, Plekanec, Melka – Guman, Marosz, Kubík – Machala, Filip, Jágr – Hajný, Machač, Jelínek.



Frýdek-Místek: Suchánek – Haman, Hrachovský, Husák, Adámek, Repe, J. Michálek, Homola – D. Kindl, Mikulík, Šedivý – Macháček, Veselý, Klimša – Martynek, Peterek, Tomi – Flok, Stuchlík, Kaukič.