„Člověk se raduje, ale hlavně je to za kluky, co dokázali. Vše je zadostiučinění za jejich práci, v níž nepovolili ani ve chvílích, kdy jim podmínky sport zakazovaly. I tehdy třeba sami doma makali a tohle je odměna,“ byl naměkko trenér Jiří Jedelský, jenž s borci jde od minipřípravky a doslova je piplá.

A zlepšují se všichni. „My udělali kdysi v roce 2015 titul, takže bylo jasné, že kluci mají talent. Tahle zlatá medaile mi ukazuje i to, že nestojíme na místě a můžeme se všichni posouvat,“ těší kouče.

Pod jeho rukama roky rostla ofenzivní mašina. Síla první formace Rod – Jedelský – Vela je extrémní už dlouho, kluci hrají poslepu. K tomu je druhá ve složení Schönherr – Daníček – Kučera, která devastovala soupeřovy obrany a Marek Daníček se stal nejproduktivnějším hráčem celého turnaje.

Třetí lajna bojovníků Honke – Jelínek – Čacký dokonale plnila obranné úkoly, prostě Checking line jak má být.

K tomu perfektně zachytal Marek Štěpánek a nechybovala ani obrana.

Hvězdy do Stehelčevsi, Plekanec s Rytíři do Libušína

"Nemá cenu někoho vyzdvihovat, kluci jsou tým. Je pravda, že hru máme postavenu na ofenzivě a výhodou je, že když vám protivník začne osobně hlídat třeba Daníčka, jako nám to udělaly ve finále Pardubice, zase zabrala první lajna a dala tři góly,“ chválil Jiří Jedelský.

Jeho tým si musel v České Lípě zvyknout na hladký povrch zdejšího zimáku, což v době plastových povrchů nebylo ideální, ale zvykl si rychle. HaK Pardubice porazil 7:1, Ježky z Heřmanova Městce 7:2, v semifinále pak Svítkov Stars 7:1 a ve finále opět HaK Pardubice 4:1 (Jedelský 2, Vela, Kučera). Co k tomu dodat?

Kladenská parta měla zajímavou posilu, na střídačce totiž doplnil trenérský tým Miroslav Mach. Bývalý skvělý kladenský hokejista byl měl Rytíře příští sezonu trénovat v extralize, byť to oficiální ještě není a pro kluky to byl podle Jiřího Jedelského velký přínos. „Extraligový trenér nám otvíral vrátka na střídačce,“ žertoval Jedelský a už vážně poděkoval Machovi, že kluky burcoval a uměl i dobře poradit, protože vidí hru jinýma očima.

Poděkování zaslouží také další trenér Jaroslav Ježek a podle kouče se nesmí zapomenout ani na rodiče hráčů. „Roky opakuji, že musí fungovat trojice hráč – trenér – rodič. Pokud z toho někdo vypadne, je to špatně, u nás to naštěstí funguje,“ dodal šťastný kouč nových mistrů republiky.

Štěpánek - Drechsler - Hamouz, Opatrný - Tomášek J., Špalek - Ryska - Rod - Jedelský - Vela - Schönherr R. - Daníček - Kučera - Honke - Jelínek - Čacký - Schönherr M., Bratrů, Tomášek M.

Stříbro mezi padesátkou? Jako zlato!

Také žáci Kladna slaví, ve Světlé nad Sázavou vybojovali republikové stříbro. „V Česku funguje padesát žákovských mužstev a my jsme druzí, to je přece úžasné,“ usmál se trenér Jakub Kotek, někdejší mládežnický reprezentant a syn brankářské legendy Kladna Zbyňka Kotka.

Už jen postup do Světlé byl pro Kladeňáky úspěchem, ale přesto se na turnaj připravili parádně. Herně podle Kotka přehráli všechny soupeře, ale berounští Kelti měli ve finále jednoho skutečně rozdílového hráče a jeho branky nakonec ponechaly Kladno na stříbrné pozici.

Kladenští začínali s Pardubicemi, vedli už 5:1, teprve pak protivník snížil na 5:3. Před druhým zápasem ve skupině ve vykrystalizovalo tak, že Kladno stačila k postupu i porážka o dvě branky. Nad KERT Parkem Praha vedlo 3:0 a 4:1, ale pak už soupeř neměl kam ustoupit a skvělým závěrem otočil na 6:5 po nájezdech.

Semifinále bylo naopak jasné. Hostivaři scházeli dva klíčoví obránci, navíc Kladno podalo skvělý výkon a vyhrálo 8:2, když Michal Schnaubelt, mladší brácha extraligové opory mužů Milana, zaznamenal bilanci 4+4! I díky tomu byl vyhlášen nejlepším útočníkem turnaje, k tomu Karel Patera získal primát nejlepšího brankáře.

Jenže finálový protivník Beroun měl fantastického útočníka. Martin Hasal hned dvě první akce přetavil v gól a Kladno pak už jen marně dotahovalo – Kelti vyhráli 5:3.

Rytíři hlásí návrat do brankoviště. Ze Sparty přichází na hostování Brízgala

„Máme stříbro a motivaci být zase lepší. Ale je to parádní úspěch, navíc bylo vidět, že kluci hrají to, co je učíme, že to není nahodilý hokejbal. Také proto jsme byli herně lepší než všichni soupeři, i když nám Beroun nakonec porazil a zaslouženě. Mají Martina Hasala a to je skutečně obrovský talent,“ uznal Jakub Kotek a pochválil celý svůj realizační tým a stejně jako Jiří Jedelský také obětavé rodiče, kteří týmu pomáhali hlasivkami z hlediště.

A ještě sestava stříbrných medailistů: Karel Patera, Jakub Holubovský, Tomáš Kučera, Lukáš Mašek, Josef Kraus, Ondřej Tomášek, Daniel Honke, Tobiáš Podhorský, Lukáš Jozífek, Michal Schnaubelt, Dalibor Paták, Šimon Drechsler, Daniel Navrátil, Viktor Lovětínský, David Hejkal, Samuel Holý, Adam Říha, Matěj Bešťák.