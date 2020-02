„Na kom jiném se chytit než na Spartě,“ usmíval se před zápasem další kladenský tahoun Petr Vampola. Jeho tým byl ale nervózní a dlouho doplácel na chyby opakující se z minulých zápasů.

Když ho poslal do vedení od začátku prosince střelecky mlčící Tomáš Redlich, okamžitě přišla hrubka Lakose a první zásah Jana Buchteleho, jediného sparťanského střelce. Při gólu se navíc opět svíjel bolestí brankář Denis Godla, který už delší čas laboruje s kotníkem. „Ale kousl jsem se, šel přes bolest. Bylo to 1:1, chtěl jsem to ještě zkusit,“ řekl po zápase v rozhovoru pro O2 TV.

Na Godlu Kladeňáci spoléhají celou sezonu, jenže právě on ve druhé třetině svou partu nepodržel. Nahrávku Buchteleho si srazil za záda a sparťanský útočník tak vydatně na dálku pomáhal svému bývalému klubu z Pardubic. Byť tak snadné dvě trefy asi ještě nikdy nedal.

V té chvíli se už nad Kladnem skutečně zatáhla těžká sestupová mračna, ale tým přidal, začal Spartu vedenou trenéry, kteří svorně hrávali kdysi za Kladno (hlavní Miloš Hořava, další kouč Josef Jandač, trenér brankářů Petra Přikryl a vlastně i manažer Petr Ton), přehrávat a v přesilovce Zikmund tečí Austinovy rány vyrovnat.

Ve třetím dějství se jako první radovala opět Spartě, jenže předčasně. Neratovický mladík Vitouch puk evidentně kopl a sudí po poradě s videem branku neuznali. Od té doby Pražané vypadli z role a jen se bránili.

Šedesát devět vteřin dlouhé oslabení sice zvládli v pohodě ubránit, jenže pak přijelo zmíněné Jágrovo vyjetí zpoza klece a rozhodující gól, po němž Sparta přidala, ale Rytíři dvě její tutovky přežili a v závěru při power play Lakos přes celé hřiště trefil prázdnou bránu. „Už jsme si ani nepamatovali, jak chutná vítězství,“ ulevil si Tomáš Redlich, který kotouč sledoval, jak zaplouvá do klece.

Zato kouč Pražanů Miloš Hořava se mračil. „Nehráli jsme vůbec dobře, soupeř šel za výsledkem víc,“ mínil. Jeho protějšek David Čermák byl konečně uvolněnější. „Už jsme hráli lépe v Plzni a teď je úleva velká. Dokázali jsme si, že umíme vyhrát a to je hlavní,“ řekl.

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Redlich (O'Donnell, P. Machač), 37. Zikmund (Austin, Vampola), 52. Jágr (P. Machač, Redlich), 60. A. Lakos - 18. Buchtele (M. Forman, Pech), 29. Buchtele (M. Forman, Tomáš Dvořák). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 5042.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr - Jágr, Stach, Zikmund - J. Strnad, Vampola, Melka - Redlich, P. Machač, O'Donnell - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha.

Sparta: Machovský - Jurčina, Tomáš Dvořák, Poizl, Košťálek, Blain, Kalina - Řepík, Sukeľ, Rousek - M. Forman, Pech, Buchtele - A. Kudrna, V. Růžička, Říčka - D. Vitouch, Smejkal, Dvořáček.