Pozitivem je, že se postupně zlepšují. Junioři měli dokonce před reprezentační pauzou dobrou sérii, která je po tragickém začátku sezony vrátila do hry a jsou zase konkurenceschopní. Vede je zajímavá trenérská dvojka Miloslav Hořava mladší - Drahomír Kadlec. První s trenérským řemeslem spíš začíná, druhý zase roky u hokeje nebyl, protože jeho doménou se stal hokejbal, sport téměř ryze amatérský.

Kladno čeká velký návrat z Kanady, Rytíři uvedou do síně slávy Tomáše Kaberleho

Právě Kadlec si nikdy nebral servítky, teď je ale smířlivější. Jeho tým totiž chce makat a chce se zlepšovat. "I proto mohu říci, že návrat do hokeje nebyla chyba. Baví mě to, protože kluci se chtějí zlepšovat. Zavedli jsme tvrdé tréninky, ale také hodně regenerace stejně jako videopřípravu. Dnes už to bez těchto věcí nejde. Ale víc o tom nemá cenu mluvit, za nás musí mluvit práce na ledě, takže víc si můžeme říci po sezoně," říká Drahomír Kadlec.

Výhodou juniorky je, že zatímco loni se bála sestupu do kraje, letos nemusí - nesestupuje se.

Dnes večer poslední Kladno hostuje na ledě prvního Havlíčkova Brodu. Zda se mladí Rytíři opravdu posouvají, naznačí třeba i výsledek. Zatím v sezoně hoši z Vysočiny vyhráli obě utkání jasně - 4:1 a 8:2.

Prohlédněte si fotogalerii ze zápasu staršího dorostu Kladna s Plzní.