Kladenští nastoupili bez letní posily Réwaye, jehož trenéři už v pátek vyndali ze sestavy (byl u čtyř inkasovaných gólů), který se hned vydal na Slovensko pro věci. Rytíři i bez něho začali sice opatrně, ale s každou přibývající minutou šlo jejich sebevědomí nahoru.

Už v závěru první části sevřeli hosty do kleští a ve druhé třetině vyvinuli chvílemi opravdu velký tlak, jenže brankář Svoboda chytal skvěle a dával zapomenout na Patrika Bartošáka, který v létě zamířil do Třince. V největší šanci mu pomohlo, že Valský po přihrávce Stacha do prázdné nebyl v ideálním postavení.

V závěru druhé třetiny se začal lámat chleba. Do té chvíle hodně zodpovědný výkon Kladenských pokazil obránce Lakos, který už v oslabení fauloval a vystavil tým dvojnásobnému oslabení. V něm sice zářil brankář Cikánek a vychytal jak Malleta, tak v úvodu třetí třetiny Tršku, ale už v klasické přesilovce ho nádhernou ranou propálil z kruhu Stránský.

Rytíři sice bojovali dál, ale Svoboda zamkl svou bránu na deset západů. Nepřekonali ho ani Zikmund, ani Machač, naopak na druhé straně vypálil bleskově Lakatoš a potvrdil povedený výkon první vítkovické formace. Kladno ani za stavu 0:2 zápas nevzdalo a tři a tři čtvrtě minuty před koncem mu při ponechané výhodě dal naději svou první trefou v novém dresu naději obránce Austin.

A nebylo hotovo. V čase 58:55 Austin zastavil na modré puk, posunul ho Redlichovi a ten propálil Svobodu.

Stadion bouřil, jenže už po 26 vteřinách prodloužení přišlo rozuzlení na druhé straně, když hrdina zápas Stránský přechytračil kladenskou obranu a nabil Bukartsovi na snadné zakončení.

Ohlasy trenérů:



Jakub Petr (Vítkovice): Vzhledem k výsledkům a slušné porci nasbíraných bodů jsme mohli být bráni jako favorité, ale já tvrdím, že s tímhle mladým týmem nebudeme favority v žádném utkání. Zápas to potvrdil, Kladno bylo lepším týmem, ale my byli lepší na defenzivní straně, ať už to byly přesilovky nebo pokrývání hráčů hokejka na hokejku. Za stavu 0:2 jsme si nepokryli při výhodě Kladna volného hráče a následně udělali chybu. Nakonec jsme měli štěstí v prodloužení, ale přiznávám, že bychom byli rádi i za bod, protože z téhle horké půdy, kde i diváci udělali skvělou atmosféru, se lehce vozit nebudou.

David Čermák (Kladno): Mně se to hodnotí těžko. V průběhu druhé třetiny by pro nás byl bod málo, v průběhu třetí třetiny bychom ho brali všemi deseti. Byl to nejkompaktnější výkon ze všech čtyři zápasů, zlepšili jsme se. Jen nás dál trápí proměňování šancí. Z tlaku ve druhé části jsme měli vytěžit více.

Rytíři Kladno – Vítkovice Ridera 2:3 pp (0:0, 0:0, 2:2 – 0:1).

Branky: Branky a nahrávky: 57. Austin (Stach), 59. Redlich (Austin) – 42. Š. Stránský (Mallet, Lakatoš), 49. Lakatoš (Š. Stránský, Roberts Bukarts), 61. Roberts Bukarts (Š. Stránský). Rozhodčí: Hodek, Sýkora – Ondrášek, Špůr. Vyloučení: 4:4, navíc Výtisk (V) na 10 min., bez využití. Diváků: 2653.

Kladno: Cikánek – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Smetana, Barinka – Jágr, Zikmund, Valský – Hajný, Stach, J. Strnad – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut, Jelínek – Melka.

Vítkovice: Mi. Svoboda - Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk, Kvasnička – Roberts Bukarts, Š. Stránský, Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej, E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman.