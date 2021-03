FOTO, VIDEO: Jágr: Cíl známe a v jeho naplnění Věříme!

Do play off Chance ligy vstoupí kladenští Rytíři jako největší favorit. Mají v sestavě Jágra, Plekance, Marosze, skvělé americké i ruské hráče. Všichni ale dobře ví, že tohle jim úspěch nepřihraje, bude to chtít hodně dřiny i umu, protože ostatní jsou nachystáni také skvěle. Kladno se do boje obrnilo novým mottem „Věříme“. Pracoval na něm celý tým lidí, který vytvořil krásné snímky největších hvězd i poutavá videa. Ta spojují kladenskou tradici a historii s fenoménem města – hokejem.

Jaromír Jágr a jeho Kladno říkají před play off jasně: Věříme! | Foto: Rytíři Kladno

„Lidé v Kladně byli odjakživa zvyklí bojovat: o černé zlato z hlubin země, o ocelové ingoty z vysokých pecí, i o každou píď ledu,“ tak sugestivně začíná video namluvené Jaromírem Jágrem. Skládá hold městu, které už dávno není dělnické a rudé, velká fabrika skončila a uhlí bylo vytěženo. Hokej se tady ale pořád hraje a jak dodává Jaromír Jágr, tohle umění se předává z generace na generaci a nejen českému, ale světovému hokeji dává pořád obrovská jména. Ať už legendy 70. let Františka Pospíšila a Milana Nového, tak Jaromíra Jágra, Paterovu Blue Line, obránce Kaberlovy či Židlického, nebo naposledy Jakuba Voráčka. Ti všichni se v novém videu promítají. Zdroj: Rytíři Kladno Jágr připomíná i několik tvrdých pádů, které kladenský hokej musel skousnout a překonat, hlavně pět sestupů. „Ve chvilce se může zastavit úplně všechno, ale nikdy nezastavíš víru a touhu znovu vstát, nevzdat se i čelit jakémukoliv soupeři. My cíl známe a v jeho naplnění věříme,“ končí Jágr promluvu. Jeho i Kladno čeká v další sezoně spousta zajímavých událostí. Stadion hned po této sezoně projde zásadní rekonstrukcí, tým se pak zúčastní prosincového Winter Games ve Špindlerově Mlýně a Jágr bude další ročník končit už jako padesátník. Věří, že to bude sezona extraligová, on si konec kariéry zaslouží na vrcholu. „I proto všechno jsme vybrali heslo Věříme! Je silné a naši fanoušci to jistě brzy poznají,“ říká marketingový manažer klubu Adam Soukup, podle něhož celou kampaň s novou identitou kladenských Rytířů jeho tým představil v kabině A týmu a sklidil potlesk. „Moc nás to těší a věříme, že nás to společně namotivuje,“ doplňuje Lukáš Soukup. Zdroj: Rytíři Kladno