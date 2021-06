František se sice narodil v Domažlicích, ale už když mu byl rok se jeho rodina přestěhovala na Kladno. Zde také začínal s hokejem v žácích SONP . Do kladenského áčka byl zařazen v sezoně 1974-75 a hned s ním vybojoval svůj první titul mistra republiky. Tituly získal nakonec celkem čtyři a to ho ještě o jeden připravila vojenská základní služba, kterou absolvoval v též prvoligovém Trenčíně. Za kladenské áčko odehrál úctyhodných 12 sezon s bilancí 714 odehraných zápasů a 79 nastřílených branek (v nejvyšší soutěži 266 zápasů a 18 branek).

V roce 1989 na Kladně skončil a odešel na zahraniční angažmá do holandského Heerenveenu. Posléze se vrátil do vlasti a hrál ještě v nižších soutěžích za Beroun a Slaný. Bývalé Československo reprezentoval v juniorských týmech a to jak do 18, tak do 20 let. Je mistrem světa z MS veteránů, které se uskutečnilo v německém GA-PA. Možná více než sportovních úspěchů si František Větrovec cení faktu, že ve švermovské ulici ,,K Vinařické hoře“ , kde v současné době bydlí byl celkem třikrát vyhlášen ,,sousedem roku“.

Jste čtyřnásobným mistrem republiky. Díky vojenské službě v Trenčíně jste ale přišel o vítězství v Poháru mistrů evropských zemí v roce 1979. Jak moc to mrzí?

Samozřejmě, že mě to mrzí, ale nedalo se nic dělat, byl jsem na vojně. Na tom finálovém zápase proti Spartaku Moskva jsem byl osobně jako divák. Na vojně mi dali opušták.

S kým jste hrál v obranné dvojici?

Začínal jsem vedle Oty Vejvody. Pak jsem hrál chvíli s Honzou Nelibou a Milošem Hořavou. Nejvíce jsem toho odehrál vedle Petra Tatíčka, celých sedm let.

Vždy jste byl známý jako ohromně tvrdý obránce. Proti kterým útočníkům se vám hrálo nejhůře?

Bylo jich víc. Namátkou třeba reprezentanti Pouzar, Ebermann nebo pardubická lajna Martinec- Novák-Štastný. Nerad jsem hrál také proti sparťanskému Pavlu Richterovi, který často simuloval.

Za reprezentační áčko jste si nikdy nezahrál, ale reprezentoval jste v mládežnických kategoriích…

Hrál jsem za juniorskou reprezentaci do 18 i do 20 let. Kromě toho později i za reprezentační tým veteránů. S těmi jsme se stali dokonce mistry světa.

S Kladnem jste zažil čtyři mistrovské tituly, ale i pád do druhé ligy. Proč k němu tehdy v 80. letech podle Vás k opakovaně došlo?

V posledním kole jsme hráli doma se stejně ohroženým Brnem. Do zápasu jsme nastupovali s podvědomím, že nám stačí remíza a právě na to jsme dojeli.

V roce 1989 jste odešel na zahraniční angažmá do holandského Heerenveenu. Jak na toto působení vzpomínáte?

Jen v tom nejlepším. Kromě mě tam byl z Čechů ještě Luboš Pěnička ze Sparty a Marián Bezák z bratislavského Slovanu. Navíc nás trénoval náš známý trenér Bedřich Brunclík, ,který předtím v Kladně působil. Holanďané hráli vyloženě kanadským stylem, jednoduše a hodně tvrdě. My tam naopak vnesli náš kombinační hokej.

Co říkáte současnému kladenskému hokeji? Myslíte si, že se Rytíři v extralize už udrží?

V každém případě bych jim to moc přál. Podle mého názoru by ale bylo asi potřeba na některé posty získat posily.

František Větrovec

Narozen: 4. 6. 1956 v Domažlicích

Bydliště: Kladno – Švermov

Stav: rozvedený, se současnou družkou Květou však žije již 20 let

Děti: 2 dcery Alena a Daniela-9 vnoučat

Zaměstnání: pracuje i po přiznání starobního důchodu jako skladník

Koníčky: truhlařina, práce na rodinném domě, tenis

Zajímavost: celkem 3x byl ve švermovské ulici "K Vinařické hoře“, kde bydlí, vyhlášen "sousedem roku“

Luboš HORA