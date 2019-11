Rytíři sice na půdě favorizované Plzně nehráli úplně špatný zápas, ale v rozhodující druhé třetině neproměnili pět obrovských šancí a naopak hloupými chybami doslova darovali favoritovi zásadní dvougólový náskok. To zápas rozhodlo.

Po drsnou kuratelou tří oslabení proti nejlepší přesilovce extraligy a navrch detonačním sniperem Gulašem se už v první třetině kladenští borci řádně rozdýchali. Ale s Godlou v zádech to ještě klaplo, slovenský gólman měl navíc kombinace Škodovky dobře načtené. Více se zapotil při rovnovážném stavu na ledě, kde Plzeň hlavně při bleskovém přechodu do útoku ukazovala mimořádnou kvalitu. A šance Kantnera a Suchého vytěsnil Godla i s dávkou štěstí.

Na druhé straně litoval Machač, že v úvodu minul chybnou zadovku domácích. A nejlepší akce předvedl Jágr, který se natlačil z úhlu před Frodla, ale ten lapil.

Rozhodla už zmíněná druhá část, kterou přitom hosté začali nadějně. Strnad se dokonce ocitl sám před Frodlem, jenže trefil jeho masku, zatímco z brejku Gulaš z neřešitelné pozice prohodil Kehara a nezastavil ho ani Godla – 1:0.

Rytíři sice dál skvěle bránili, Gulašovu letku nepustili k ničemu ani v 75 vteřin dlouhé nevýhodě dvou mužů, ale k ničemu to nevedlo. Sami v přesilovce zazdili tři jasné šance, když Frodl skvěle vyčapal dobře hrajícího Jágra, který následně vybídl do jasných pozici i Stacha. Ten na ledě bývalého klubu ale štěstí neměl a po druhé šanci navíc ujeli Plzeňáci do přečíslení a Budík po pěkné souhře s Kodýtkem dával už do prázdné – 2:0.

Také v závěrečném dějství se Kladno muselo několikrát bránit v oslabení. Zvládlo to, nicméně síly pak chyběly do útoku. Teprve v posledních šesti minutách tým Jaromíra Jágra zapnul víc, vůdce byl po svém návratu z trestné lavice hodně aktivní a připravil snížení Zikmundovi (57.). Jenže další faul Nashe kladenský tlak zastavil a v závěru marný pokus o power play potrestal střelou do prázdné brány Kantner. To byl nakonec jediný plzeňský zásah v přesilovce…

Trenéři po zápase



Ladislav Čihák (HC Škoda Plzeň): Věděli jsme, že Kladno postupně jde nahoru a velmi dobře hraje doma, ale i venku. Postupně body sbírá a pro nás zápas určitě vůbec nebyl jednoduchý. Chtěli jsme odčinit prohru s Olomoucí, první třetinu jsme hráli velice slušně, nicméně opět jsme neproměnili šance. Poté jsme si řekli v kabině, že dvakrát do stejné řeky nevkročíme, že ve druhé třetině budeme pokračovat v aktivní hře a pokusíme se nějaké šance proměnit. Naštěstí se nám to podařilo. Trošku mě mrzí kladenské snížení na 2:1, zápas to trošku zdramatizovalo, Kladno následně hodně dotíralo. Kluci dneska předvedli hodně slušný výkon, Rytíři byli těžký soupeř. Jsem rád, že jsme odehráli celých šedesát minut standardně to, co chceme hrát, nepřišel žádný výpadek a i za stavu 0:0 to furt byla naše trpělivá hra na rozdíl od zápasu s Olomoucí.

David Čermák (Rytíři Kladno): Věděli jsme, že Plzeň má dobré první třetiny, ve kterých se snaží utkání rozhodnout. To se dneska i potvrdilo, Plzeň byla jasně lepší, my nestíhali, ale paradoxně třetina skončila 0:0. Ve druhé třetině, kdy jsme měli největší šance, tak jsme ji zase prohráli. V poslední třetině jsme nějaké šance měli, ale snížení přišlo pozdě a dneska to bohužel nestačilo.

Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Branky a nahrávky: 24. Gulaš, 37. Budík (Kodýtek, Kantner), 60. Kantner (Gulaš, Mertl) – 57. Zikmund (Jágr). Rozhodčí: Pešina, Kika – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 4:9 + Hajný (KLA) 10 min.. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 32:22. Diváci: 7 581.

Plzeň: Frodl – Čerešňák, Budík, Vráblík, Jank, L. Kaňák, Moravčík, Houdek – Gulaš, Mertl, Kantner – Rob, Kracík, V. Němec – Eberle, Kodýtek, Straka – Pour, Suchý, Malát.

Kladno: Godla – Austin, Nash, Kehar, Romančík, Zelingr, Barinka – Zikmund, Stach, Jágr – O'Donnell, Machač, Bílek – Redlich, Melka, Strnad – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha.