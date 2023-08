Konfrontace s extraligovými kluby dál hokejistům Kladna nejdou. Na Plzeň v úterý nestačili Rytíři vůbec, přitom poprvé v sezoně nastoupili v podstatě kompletní. Aktuálně musí bát rádi, že se začíná až za více než dva týdny a že snad ještě hru trochu vyladí.

Hokejová příprava Kladno (v bílém) - Plzeň vyšla mnohem lépe hostům. | Foto: Foto: Roman Mareš

Výsledek 2:5 něco málo naznačuje, ale ne všechno. Škodovka byla hodně napřed, dominovala téměř ve všech základní herních činnostech. Domácí se zlepšili až v poslední třetině, tam už tempo stíhali lépe.

Rytíři poprvé nasadili do zápasu jednu z hlavních letních posil Michaela Frolíka, ale toho rychle probrala chyba, po níž ex-kladenský Indrák otevřel skóre. Nestačil také zachytit nájezd obrovského českého talentu Benáka, šestnáctiletý kluk jemu a Plekancovi frnkl ve druhé třetině a dal krásnou branku.

Nakonec ale končil „Frolda“ zápas s lepšími pocity, protože v poslední třetině ujel v oslabení a procedil puk za Pavlátova záda. "Postupem zápasu jsem se cítil trochu lépe, ale byl to můj první zápas po čtyřech pěti měsících, navíc jsem doteď trénoval vlastně jen v Americe. Také přese mne šly snad všechny góly, tolik chyb a přečíslení soupeře si příště nemůžeme dovolit," říkal po zápase Michael Frolík, který teď hodlá naskočit už do všech zbylých přípravných zápasů. "Musím se do toho co nejrychleji dostat, ale vždycky mi na to stačily tři čtyři zápasy," dodal.

Dvě penalty Šíma nezvládl, jedna byla málo. Meteor pak zatloukl hřebík

Domácí velmi brzy přišli o další posilu, Richard Jarůšek totiž po deseti minutách ošklivě trefil kolenem Jakuba Poura a dostal trest do konce utkání. Rozhodčího se marně snažil přesvědčit, že zákrok nebyl úmyslný. Naštěstí Pour, ač ležel dlouho na ledě, nakonec utkání dohrál.

Co ještě stojí za zmínku? Poprvé se v kladenském dresu trefil Devon Sideroff a kladenský kotel hned vyvolával jeho jméno.

Utkání sledovala více než tisícovka fanoušků, což je na přípravném zápase Kladna na domácím ledě hodně vysoké a málo vídané číslo.

Zmíněného Michaela Frolíka vyvolávali zvlášť: Vítej doma! "Je to příjemné, že volali, hraje se pak líp. Věřím, že v sezoně jich přijde ještě víc a hodně nám pomohou," doplnil ještě Michael Frolík.

Další zápas hraje Kladno ve čtvrtek v Edenu proti Slavii, Frolík prý určitě naskočí.

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). Branky a nahrávky: 24. Sideroff (Ticháček), 47. Frolík – 4. Indrák (Schleiss), 8. Hrabík (Holešinský, Lev), 23. Mertl (Matýs), 31. Benák (Schleiss), 60. Lev. Rozhodčí: Jaroš, Sýkora – Šimánek, Klouček. Vyloučení: 3:7 + Jarůšek (KLA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:1. Diváků: 1125.

Kladno: Brízgala – Klikorka, Slováček, Dotchin, Veber, Ticháček, Martenet – Kusý, Plekanec, Frolík – Sideroff, Klepiš, Jarůšek – Babka, Pytlík, Bláha O. – Beran, Melka, Strnad.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Dujsík, Houdek, Piskáček, Malák – Schleiss, Lev, Indrák – Hrabík, Benák, Holešínský – Pour, Adam, Rekonen – Matýs, Mertl, Jansa.