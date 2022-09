„Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, po druhé třetině jsme šli do kabin se stavem 1:3. Něco jsme si k tomu řekli, protože ty góly jsme jim dost darovali, hlavně v útočném pásmu nesmíme takové chyby dělat. Ale nebyla tam zase taková bouřka. Důležitý pak byl gól na 2:3. Diváci pak byli na naší straně, hnali nás a my vyrovnali. Nakonec máme dva důležité body,“ oddechl si Frolík.

Ten ani proti svému Kladnu nemusel vypisovat speciální prémie, spoluhráči z Liberce to udělali za něj. „Kluci mi to hned spočítali, něco to stát bude. A bude to trochu dražší,“ usmál se odchovanec Kladna, které o něj v létě zájem neprojevilo.

Další promrhaný náskok, ale cenný bod. Rytíři padli v Liberci až po nájezdech

A ta se za ní rodina musí jezdit dívat na sever Čech, teď ho prý viděla po delší době naživo. „Pro mě je to přece jen speciální zápas, navíc přijeli rodiče i další rodina. Ale já to mám tak, že se proti každému vždycky snažím hrát úplně stejně. Teď jsem v Liberci, hraju pro ně a snažím se makat pro tým,“ hlásil reprezentant, i když poslední akce v národním týmu, olympiáda, se mu nepovedla stejně jako švýcarské angažmá.

Kvůli pandemii koronaviru v podstatě pár let skoro nehrál, ale teď se někdejší vítěz Stanley Cupu s Chicagem postupně dostává do staré pohody. „Cítím, že už se to zlepšuje, že si zvykám na rychlost ligy, na timing. Mám za sebou nějakých sedm zápasů a posun tam je, ale snad to půjde ještě lépe,“ věří.

Frolík také pochválil Tomáš Filippiho, bez jeho skvostných pasů by dva góĺy Kladnu nedal. Nakonec ale útočil i na hattrick, jenže nájezd pokazil. „Puk mi přeskočil hokejku, ale co se týče Tomáše, on mi to opravdu dvakrát výborně zahrál. Je vidět, že už se sehráváme. Já věděl, že je skvělý hráč, že vidí, prostě dobrý centr, silný na buly. Je jeho velká zásluha, že jsme to otočili. A že už máme po Hradci druhý obrat, což ukazuje sílu týmu. Ale příště se musíme na začátek víc soustředit,“ dodal Michael Frolík.

