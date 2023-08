Na ledové ploše ho s rovnými dvěma metry nemůžete přehlédnout. Nový obránce hokejového Kladna Chris Martenet se v bruslích jen stěží vměstná do chodby slánského zimního stadionu a kvůli svým proporcím platí za řízného beka, který odvede hodně černé práce vzadu. Šestadvacetiletý Američan ale při svém prvním angažmá na starém kontinentu pomýšlí i na útočení. „Rád bych podporoval i naše útoky, hrál v útočném pásmu a pomáhal vytvářet šance,“ vypráví čerstvá posila, která se k Rytířům připojila v pondělí.

Chris Martenet na tréninku Kladna. | Foto: Roman Mareš

Martenet se tak znovu oblékl do rytířského, už v mládeži totiž hájil barvy týmu London Knights. A nevedl si vůbec špatně. S týmem dokráčel až k prestižnímu Memorial Cupu a za spoluhráče měl takové borce jako Christiana Dvoraka, Mitche Marnera nebo Matthew Tkachuka. Ve čtvrtém kole draftu si ho pak jako 103. v pořadí vybrali Dallas Stars. Martenet ale v NHL nikdy nenastoupil.

„V Americe je to trochu jiné, co se týče přístupu k hráčům. Když nehrajete NHL, můžete dostat šanci zahrát si v AHL. Když se vám to ale nepovede, je těžké se probojovat zpátky, pokud nemáte opravdu vynikající sezonu. Rozhodl jsem se proto přijít sem, abych měl šanci na nový start a mohl pomoct klubu se zvednout a dostat se do play-off,“ vysvětluje dvoumetrový Američan, který zapsal deset startů v AHL a další téměř tři stovky zápasů odehrál v nižší ECHL.

Do Evropy nyní přichází poznat trochu jiný hokej. „Říká se, že v Evropě to není tak tvrdé. Loni jsem ale hrál s Čechem Šimonem Kubíčkem a to byl docela tvrďák. Tady v Evropě se hraje na větším hřišti a mělo by to být techničtější, protože máš o něco víc času. Možná mi evropský styl přijde trochu zajímavější. Budu mít víc času s pukem a snad budu moct hrát i trochu ofenzivněji,“ těší se Martenet.

„V Americe jsem plnil roli defenzivního obránce, který musí rychle rozehrávat puky, hrát jistě v obranném pásmu, dobře bránit oslabení a blokovat střely. Na to, jak jsem velký, tak mám ale docela dobré bruslení a jsem celkem pohyblivý. Rád bych podporoval i naše útoky, hrál v útočném pásmu a pomáhal vytvářet šance,“ dodává.

Do Česka přicestoval Martenet teprve v neděli, už od pondělka ale absolvuje tréninky s novými spoluhráči na ledě ve Slaném. V jedné kabině se tak potkal s Jakubem Klepišem a Michaelem Frolíkem, k nimž by se v průběhu srpna měl připojit i kapitán Tomáš Plekanec. A možná si s nimi zahraje i majitel klubu Jaromír Jágr.

„To je fakt parádní. Můj tchán je velký hokejový fanoušek, speciálně Toronta Maple Leafs, takže dlouhá léta sledoval tyhle hráče, jak váleli v NHL. Když zjistil, že je Jágr majitelem klubu, tak hned říkal, jaká je to legenda. To samé Plekanec a Frolík. Pamatuju si, když jsem sledoval Frolíka v Chicagu, když vyhráli Stanley Cup. Bude parádní být s nimi v jedné kabině a zahrát si s nimi,“ nezastírá Martenet, na kterého udělalo Česko dobrý první dojem.

„Je to tu hezké. V některých aspektech je to tady jiné než doma, ale to jsem očekával. Ze všeho nejdřív se musím trochu naučit jazyk. To hodně pomůže. Už jsem ale v Evropě párkrát byl, rodina mé ženy je ze Srbska, takže jsem se tam byl podívat. Musím říct, že je to tady docela podobné jako tam. Podobné domy, podobný styl života a lidi, které jsem zatím potkal, jsou přátelští. I jídlo mi tady chutná,“ pochvaluje si a připravuje se na studium češtiny.

„Mám aplikaci v mobilu. Trochu rozumím srbštině, některé věci jsou podobné, ale moc jich není. Musím se do toho pustit, abych rozuměl, co kluci a trenéři říkají. Všichni jsou ale v pohodě a mluví se mnou anglicky, abych věděl, co se zrovna děje,“ zakončuje rodák z Indianapolis.