Frye si užil premiéru, uchvátila ho atmosféra kladenského zimáku

/ROZHOVOR/ Souboj kladenských hokejistů s Kolínem byl premiérou Zacharyho Frye za Rytíře. Mladý americký obránce s číslem 22 na zádech si ale zaslouží jen pochvaly. A to i přesto, že to pro něj byl první soutěžní zápas po sedmi měsících. „Nejdřív jsem si musel zvyknout na to, jak by měla naše hra vypadat. Pak jsme ještě trochu vyladili chemii mezi námi na ledě. A proti Kolínu to bylo dobré,“ hodnotil svůj začátek Frye.

Američan Zachary Frye debutoval za Kladno a v obraně podal výborný výkon. | Foto: Roman Mareš

Jaké jsou vaše pocity po premiéře v kladenském dresu?

Upřímně, byl jsem ohromen. Snad ještě nikdy jsem nehrál před takovým obecenstvem. Navíc nám zafungovala produktivita, takže jsem opravdu spokojen. Co se týče hry, tak bylo vidět, že jsou tu šikovní a rychlí hráči. To prostě diváka musí bavit. Své jste si odehrál v americké AHL či ECHL. Dají se tyto soutěže vůbec srovnat s českou první ligou?

Myslím si, že to bylo celkem podobné AHL v šikovnosti hráčů. Vidím tu mnoho podobně šikovných hráčů. Možná se v AHL hrál poněkud jednodušší hokej. Tady zápas byl méně fyzicky náročnější, ne tolik kontaktní, ale na pohled to byl hezčí hokej. Na ledě jste strávil i docela hodně času s Tomášem Plekancem. Jaké to bylo zahrát si s ním?

Bylo to úžasné zahrát si s takovou legendou. Navíc v organizaci s další skvělou osobností, kterou je Jaromír Jágr. O tom děti sní. Jsem šťastný, že jsem tady a budu se snažit odvádět jen ty nejlepší výkony. První pálil Kolín, ale pak už se návrat Plekance Kladnu líbil Přečíst článek › Nenaskočil jste ani v přípravě, ale rovnou až do ostrého zápasu. Jak jste se cítil?

Hrál jsem zápas poprvé po sedmi měsících. Před tím jsem měl za sebou 22 hodinovou cestu. Tady jsem pak dostal jen jeden den, abych se vyrovnal s časovým posunem. Teď jsem byl na ledě každý den a připravoval se na zápas proti Kolínu. A ten jsem si po tom všem užil. Stihl jste si prohlédnout třeba i Kladno či okolí?

Byl jsem den v Praze, abych to tu trochu poznal. Bylo to nádherné. A Kladno také. Moc se mi líbí, jaké to město má atmosféru. A pak přišla ještě ta atmosféra na zimáku, která byla úchvatná. Takové fanoušky musíte milovat. Jenom vás vyženou k dobrému výkonu. Jak jste si sedl s dalšími hráči v kabině?

Musím říct, že všichni kluci jsou tu super. Kladno má jasný cíl – návrat do extraligy…

Přesně, to je cíl náš všech. Budeme každý den tvrdě dřít, abychom ho dosáhli. Jan Šejhl

Autor: Redakce