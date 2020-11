Při hledání hokejových zajímavostí, kterými v Deníku v době „bezhokejové“ připomínáme nevšední zápasy, ale i osobnosti či rekordy, narazíte na lecjaký problém. Vedle velkých osobností si tady připomínáme i hráče, kteří do áčka třeba jen nakoukli. A k jednomu takovému se váže celkem zajímavá historka o tom, jak jsme ho po letech opět objevovali. Vzhledem k tomu, že budu citovat soukromý mail, změním danému hráči jméno. Říkejme mu nyní třeba “Jaromír Hora“.

Při přípravě jsem narazil na jméno, které pro mě bylo neznámé. Jelikož jsem se snažil o každém najít něco zajímavého, neměl být ani “Jaromír Hora“ výjimkou. První kroky vedly na internetové stránky Eliteprospects, kde se o hráčích z celé planety obvykle dozvíte nejvíc. Ty znají pouze jediného “Jaromíra Horu“. Ve svém „profilu“ má v sezoně, kdy v Kladně skutečně hrál, skutečně uvedeno Kladno. Zdálo se, že jsem našel.

Prý dodnes hraje nižší krajskou soutěž. Něco ale nesedělo. Eliteprospects uvádějí jiné datum narození – přesné neměli, ale ročník neseděl o rok.

To, že „Hora“ stále hraje, se zdálo být dobrým vodítkem. Jelikož je povinný elektronický zápis ve všech soutěžích, dal se lehce dohledat. Respektive jeho registrační číslo, jehož poslední čtyřčíslí určuje ročník narození. To dávalo za pravdu právě Eliteprospects. Archiv není neomylný, chyba o rok se může stát.

Těžko tohle rozsoudit. Napsal jsem tedy Petru Hubáčkovi, který postupně zpracovává kladenskou hokejovou historii. Snad nebudu přehánět, když napíši, že i jemu to trochu zamotalo hlavu. Přeposlali jsme tuto „záhadu“ i Janu Soldánovi, který se stará o sportovní archiv Kladna.

Hlavní stopa ale právě vedla do klubu, kde “Hora“ hraje. Navíc v něm hraje i další hráč, co prošel Kladnem. Tak proč by to nemohl být on? Petr Hubáček nelenil a napsal do klubu, jestli dotyčný opravdu v Kladně hrál nebo jde jen o shodu jmen.

Odpověď přišla opravdu rychle. Stojí za to, tudíž si ji dovolím doslova ocitovat:

„Dobrý den, půjde určitě pouze o shodu jmen, pan Hora hraje hokej na takové ‚úrovni‘, že by za vaše áčko mohl hrát leda na housle na tribuně. :o))

S pozdravem

Mgr. Roman *** “

Takže tudy ne! Nezbylo nic než návrat ke „googlování“. Strýček Google odhalil v Kladně podnikatele tohoto jména. A co víc, seděl i rok narození! Archiv Deníku prozradil, že někdo se stejným jménem i dále sportoval na amatérské úrovni.

Napadlo mě zeptat se sportovního redaktora Rudy Muziky, který by mohl vědět. Zkusil jsem mu tedy zavolat, jestli mu tohle jméno něco říká. Odpověď byla jasná: „To je můj kamarád.“ Trefa. Správný “Hora“ nalezen, záhada objasněna!

Závěrečné resumé: Archiv měl správné datum, Eliteprospects však sloučily dvě osoby v jednu. Vodítko s firmou i amatérským sportem bylo správné.

Takže i takhle vzniká pravidelný pohled do kladenské hokejové historie.

Jan ŠEJHL