Tak jako v Kladně, kde při sobotním utkání nižší soutěže nejmenovaný gólman nejmenovaného týmu z Berounska měl buď po oslavě, nebo se přejedl vánočního cukroví. Buď jak buď, během utkání se najednou otočil směrem do branky, zaklekl a vyprázdnil svůj žaludek. Odnesla to nejen ledová plocha, ale také síť v bráně. „Teď to ledaři zaledujou a zítra to tam při zápase bude smrdět kotli přímo pod nosem,“ komentoval jeden z fanoušků, který nemilou příhodu viděl na vlastní oči.

Každopádně je tu jedno dobré poučení. Když mi jídlo nebo pití nesedne, tak nedbám toho, že mě kamarádi přemlouvají a třeba jsem jim to i slíbil. Na plac v téhle situaci prostě nelezu.

Protože další rekonstrukci už si kladenský zimní stadion dovolit nemůže.

Kampak by těžce zkoušená státní kasa přišla?