Ve sledovaném duelu poprvé během dlouhatánské kariéry nastoupil na hradeckém ledě Jaromír Jágr. Proti němu stál na střídačce jeho přítel Vladimír Růžička, poprvé doma jako kouč Hradce. I proto bylo na východě Čech poprvé v sezoně vyprodáno.

Rytíři doma Hradci jasně podlehli, přesto odehráli skvělou partii, nedopouštěli se tolika hrubých chyb jako v minulých čtyřech prohraných duelech, a když ano, zasáhl v úterý neskutečný brankář Denis Godla, ktorý sa rozhodol, že branku něpustí ani bohovi.

Větší šance měli ale zkraje možná hosté, jenže v zápase trefovali hlavně tyčky. V první třetině to byli Barinka se smolařem zápasu Strnadem, po pauze měl tutovku Melka. Za Hradec hrozil nejvíc kladenský odchovanec Smoleňák.

Hosté litovali obrovské šance Stach pouhé dvě vteřiny před koncem druhého dějství, to zachránil Hradecké gólman Mazanec. Po přestávce bylo naopak horko Rytířům, když se bránili celé dvě minuty ve třech, ale Godla byl rozhodnutý k další krádeži zápasu a bránu uhájil.

Místo toho přišla i kladenská přesilovka a tu v 50. minutě využil po pasu Réwaye Austin, i díky pomoci dobře clonících spoluhráčů.

Hradec dostal do hry skvělý zákrok Mazance proti tutovce Bláhy a následně se domácím povedla skvělá souhra v přesilovce. Tři minuty před koncem pálil zblízka Červený a vyrovnal.

V prodloužení byli domácí aktivnější, přesnější a Rosandič jim přihrál zasloužený druhý bod.

Hrdina zápasu Denis Godla po zápase spíše litoval ztracených bodů: „Zase jsme je ztratili pár minut před koncem a musíme se z toho poučit, aby se to nestávalo pro příště,“ varoval v rozhovoru pro klubový web Rytířů, tým ale pochválil za zlepšený výkon oproti duelu s Třincem. “Ten nám góly dal, Hradec ne. Odvedli jsme dobrý výkon, ale mohly to být opravdu tři body a ne pouze jeden. Z toho pohledu je to zklamání.“

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Dnes přišel plný dům a myslím si, že to hráče paradoxně svazovalo. Nepodali jsme takový výkon jako v Liberci. Nebylo to jen lidmi, ale i velice dobrým výkonem Kladna, které nás dvě třetiny nepustilo. Měřítko snese až třetí třetina, kdy jsme soupeře trošku dostali pod tlak, ale nebyli jsme schopní dát gól. Mrzí nás nevyužitá dvouminutová přesilovka pět na tři. Kladno dalo gól v přesilovce, my se štěstím taky, za což jsme velice rádi. Měli jsme trošku štěstí i v prodloužení."



David Čermák (Kladno): "My jsme dnes prohráli 1:2, máme jeden bod, Hradec má dva a já mu k tomu gratuluju. Víc k tomu nemám co říci."

Mountfield Hradec Králové - Rytíři Kladno 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Červený (Smoleňák, Paulovič), 64. Rosandič (Paulovič) - 50. Austin (Réway). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - L. Kajínek, Špringl. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 6890 (vyprodáno).



Hradec Králové: Mazanec - Zámorský, Linhart, Cibulskis, Nedomlel, Rosandič, F. Pavlík, Allen - Smoleňák, Rákos, Červený - Paulovič, Cingel, R. Pavlík - Jergl, Koukal, M. Chalupa - Kevin Klíma, Kubík, Perret. Trenéři: V. Růžička st., T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.



Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Valský, T. Kaut, Réway - Redlich, Melka, J. Strnad - Hajný, O\'Donnell, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.