Připomínalo to zápas s Plzní. V úvodu paradoxně chybovali víc hosté, několikrát domácím doslova namazali, ale ti nadějné možnosti Kristem, Račukem ani Kubíkem v přesilovce nevyužili. V 9. minutě začali dávat Bílí tygři lekce. Nejprve jejich čtvrtá formace přehrála tu kladenskou, kde v extralize debutoval mladý Routa povolaný z Kadaně a také obránce Pohl zapůjčený ze Sokolova. A trefil se Dlouhý. Rytíře to tak rozhodilo, že začali lapat po dechu a vrátili se k chybám připomínajícím odborářskou ligu. Trestal Jelínek a chvíli si modří dali gól dokonce sami, když vysoké nahození Rosandiče nepochopitelně hrál Dotchin rukou a zasmečoval za Bowa.

Branka, která se jen tak nevidí, nakonec byla tou vítěznou, byť ruka nakonec Rytířům ukázala místo facky i pohlazení. To na úvod druhé třetiny pálil Ticháček a rukavice Melky poslal puk za Kváču. Melka tak konečně prolomil čekání na první gól v sezoně a Ticháček má první bodík v kariéře. Ten nakonec získal i Routa, když v závěru rušné třetiny nabil Suchánkovi a jeho střela od modré propadla za Kváču, který předtím spoustu šancí chytil.

V poslední části už domácí tolik možností neměli, Liberec se i bez hlavních opor obrany Šmída a Vitáska vzadu zlepšil. Nejblíž byli asi Baránek, Hlava a Kubík, ale neuspěli. Závěrečná power play udělal radost jen hostům, kteří vyhráli buly a Dlouhý jistil na 2:4.

Liberecký kouč Patrik Augusta byl rád, že jeho vyhrál za tři body. „Už proto, že Kladno teď odehrálo pět vyrovnaných utkání a snad třikrát vyhrálo. Nám se naštěstí povedla první třetina, která určila ráz utkání, naopak se nám hrubě nepovedla část druhá. Musím ale poděkovat týmu do kabiny za to, jak odehrál třetí třetinu a jak udržel výhru,“ řekl Augusta s dovětkem, že ani třetí výhra v řadě ho neuklidnila. „To opravdu ne, musíme jít zápas od zápasu, sezoně je ještě strašně dlouhá.“

Jeho protějšek Jiří Burger, litoval, že Rytíři nevyužili dobrého vstupu do utkání. „Hráli jsme slušně, měli šance, ale po prvním gólu jako bychom neexistovali a Liberec nám dal tři branky. Po přestávce jsme se do zápasu vrátili, měli spoustu šancí, škoda, že jsme je nevyužili. Ve třetí části si to Liberec zkušeně pohlídal, nepustil nás do tlaku a vyrovnat se nepovedlo,“ litoval Burger a pochválil mužstvo aspoň za disciplinovaný výkon – nemělo ani jednoho vyloučeného.

Podle něj se tým musí rychle oklepat a zkusit zabodovat v neděli v Litvínově.

Rytíři Kladno – Bílí tygři Liberec 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Melka (Ticháček, Filip), 36. Suchánek (Routa, Dvořáček) – 9. A. Dlouhý (Šír, Klapka), 9. Vlach (Zachar), 12. M. Rosandić, 59. Dlouhý (Klapka). Rozhodčí: Hradil, Veselý – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 0:3, bez využití. Diváků: 2235.

Kladno: Bow – Dotchin, Suchánek, Ticháček, Wood, Baránek, Pohl, Štochl – Jágr, Plekanec, Hlava – Beran, Kubík, Kristo – Melka, Filip, Račuk – Routa, Hajný, Dvořáček.

Liberec: Kváča – Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner, Filippi, Ordoš – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek, Zachar – Dlouhý, Šír, Klapka – Gríger.